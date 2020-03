La joueuse de Carolina Arias de l’Atlético de Madrid raconte comment elle passe ses journées de quarantaine à Madrid | Ligue d’Espagne

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la présence du coronavirus, où plus de 40 000 personnes ont été infectées et près de 3 000 d’entre elles ont perdu la vie, raison pour laquelle les mesures gouvernementales ont été renforcées.

Le footballeur de Valle del Cauca Carolina Arias Vidal, un joueur de l’équipe nationale de Colombie, est arrivé là-bas le 22 janvier de cette année pour porter le maillot de l’Atlético, le plus grand club à ce jour dans sa longue et fructueuse carrière sportive. L’entraîneur de l’équipe est Dani González, un ancien joueur professionnel de la première équipe et auparavant responsable de l’Académie.

Avec l’apparition de l’épidémie, le club a également conçu des plans d’entraînement de 11 jours que chaque athlète doit respecter strictement pendant quatre heures dans ses appartements – deux le matin et deux l’après-midi -, tandis que les membres du groupe interdisciplinaire entre Le personnel technique et médical distribue des visites à domicile pour évaluer leurs performances et la condition des footballeurs.

Depuis son domicile à Alcalá de Henares, à 40 minutes de Madrid, Arias Vidal a répondu à l’appel de Futbolred pour nous dire comment elle passe ses journées séparées de ses compagnes et de sa famille, mais surtout de la manière dont les Espagnols ont respecté les règles imposées pour empêcher la propagation de covid-19, qui montre des chiffres effrayants pour les personnes infectées et mortes dans ce pays.

Comment est et quelle est la formation qu’ils font ces jours-ci?

“Bien, grâce à Dieu. Nous nous entraînons deux heures le matin et deux l’après-midi, chacun gère son emploi du temps, mais pour faire le deuxième jour minimum il faut faire une pause de 6 heures. Le plan est envoyé par WhatsApp, mais nous devons envoyer la vidéo de la session au préparateur physique. Lundi, nous avons eu le contrôle du médecin, qui a rendu visite à chacun des joueurs, a pris la température et le nutritionniste, tandis que les autres contrôles sont effectués par le biais d’un groupe que nous avons.

Comment Madrid a-t-elle vécu cette urgence?

La vérité, au début, c’était quelque chose de très folklorique, comme la Colombie en faisait l’expérience, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que c’était une simple grippe, qui n’attaquait que les personnes âgées, mais malheureusement quand elle était déjà affectée de manière plus grave, les gens ont pris conscience et c’est alors que la Santé est entrée pour donner les informations requises et les citoyens ont déjà respecté toutes les précautions ».



Avez-vous entendu parler du nombre de personnes qui sont descendues dans la rue en Colombie mardi malgré l’isolement ordonné par le gouvernement?

Il y a deux cas présentés, un où il y a des gens qui vivent au jour le jour et un autre qui va manquer de nourriture, mais vient aussi le problème de santé. Il y a des gens qui sont entre un rocher et un endroit dur, et d’autres qui ne comprennent toujours pas la situation délicate que traverse le monde, car ce ne sont pas seulement deux ou trois pays, c’est le monde et au début en Espagne c’était la même chose, jusqu’à ce que les autorités aient dû descendre dans la rue pour commencer à infliger des amendes ou à mettre en prison des personnes qui ne respectaient pas les règles. »

C’est une situation qui nous frappe tous et ne fait aucune différence entre les classes sociales …

“Nous sommes tous dans la même situation, mais la façon la plus appropriée de nous empêcher et de prendre soin de nos proches est d’être à la maison, ce n’est pas facile, cela peut clairement provoquer le désespoir, mais la meilleure décision qui peut être prise à ce moment est d’être enfermée , si à tout moment vous devez sortir pour prendre des médicaments ou de la nourriture, prenez toutes les précautions pour éviter la contagion, vous ne gagnez rien en prenant soin de vous à la maison et dans un supermarché à un mètre d’une personne. C’est plus ou moins ce qui se passe ici à Madrid, les gens ne peuvent sortir que pour acheter des médicaments avec du lait maternisé ou au marché, mais seulement une petite quantité peut entrer dans le supermarché, avec des gants, des masques, avec des antibactériens, vous devez nettoyer votre panier pour les achats, pour faire la queue il y a des cassettes, les gens ont beaucoup de culture et ils l’ont porté de la meilleure façon, si vous avez besoin d’un produit, ils s’attendent à ce que vous finissiez et ensuite ils viennent. Que nous manquons en Colombie pour comprendre où cette situation dans laquelle nous vivons peut nous mener. “

Comment avez-vous reçu cet enfermement, loin de votre famille?

“Personne ne le reçoit de la meilleure façon, mais vous devez essayer de vous détendre, pour l’instant ma préoccupation concerne davantage ma famille, qui est en Colombie. J’adore mon pays, mais la partie culture nous fait oublier les choses. Par exemple, en ce moment, mon père prend des risques, il est un travailleur d’Emcali et il doit continuer à travailler.Aujourd’hui, ils ont mis en ligne une vidéo dans laquelle plusieurs opérateurs ont déclaré qu’ils ne leur fournissaient pas de masques, gants, antibactériens, mais ils voulaient qu’ils continuent de travailler comme si de rien, sans leur donner ce qui leur convenait. Si vous êtes un travailleur dont les gens ont besoin pour fournir leurs services de base, ils doivent être fournis afin qu’ils puissent servir les gens de Calero au jour le jour. Cela m’inquiète, car mon père entre dans la soixantaine et quand il rentre à la maison, il peut infecter ma mère, qui est en quarantaine. C’est ma préoccupation, car ici je connais ma responsabilité et je me sens très bien, Dieu merci. “

Avec les mesures du gouvernement, les rues de Madrid ont-elles l’air vides?

“Il y a quelque temps, il y a des policiers partout, s’ils s’approchent de vous, ils vous demandent où vous allez et tout devrait être avec la permission, même si c’est pour aller au magasin, pour pouvoir le porter au mieux. C’est un pays très touché par cette épidémie et c’est pourquoi les mesures sont si strictes. »

Depuis combien de temps étiez-vous en Espagne lorsque la pandémie a frappé?

«Combien je ne sais pas exactement, je vis à 40 minutes de Madrid, à Alcalá de Henares, la ville la plus touchée. Quand ils ont commencé à se propager, les gens ont finalement compris et se sont isolés. C’est arrivé ici parce que la majorité de la population va travailler à Madrid et maintenant tout le monde cherche à se protéger de la meilleure façon. »

Pensez-vous que ce temps servira à réfléchir à ce qui a été mal fait?

Nous sommes tous dans la même situation, c’est peut-être un message pour tous les êtres humains, que nous avons été chargés de détruire le monde, nous ne prenons pas soin de la nature et d’une manière ou d’une autre cet enfermement sert à faire réfléchir beaucoup de gens sur les dommages que que nous faisons au monde, pas pour recycler, pour gaspiller l’eau, l’énergie, pour endommager la nature… Beaucoup de choses dans lesquelles nous n’avons pas vraiment été cohérents, c’est peut-être aussi un message qui nous servira à tous de prendre soin de notre planète et de profiter de ce temps en famille » .



N’avez-vous pas fait une bonne adaptation à l’équipe avant l’épidémie?

“C’est que tout est venu très près, je suis arrivé fin janvier, je n’avais pas de pré-saison et quand je prenais déjà un rythme cela a été présenté, évidemment ce n’était pas contre moi, mais Dieu sait quand les choses arrivent, le J’ai vraiment de la chance d’être ici, que Sa volonté soit accomplie, tout dans la vie se passe pour quelque chose et nous devons l’accepter de la meilleure façon, vivre cette expérience de la meilleure façon et plus tard, nous verrons ce qui peut arriver »

Avez-vous pu jouer à des jeux officiels avec le club?

«Pas encore, j’ai joué des matchs amicaux. Je suis très sincère dans mon travail et j’étais resté silencieux pendant deux mois en Colombie car la Ligue était finie, cela est sorti très vite et je n’ai pas réussi à prendre la pré-saison, l’équipe était déjà en compétition à un rythme très élevé. Vous devez être conscient et passer à la personne qui est la meilleure. »

Quel était le niveau de Leicy Santos au moment de la suspension de la Ligue?

“La vérité, très bien, elle existe depuis un an et demi, elle s’est adaptée à un jeu très rapide et très physique, elle a évolué très vite en tant que personne et footballeuse, c’est quelque chose de très agréable qui lui est arrivé dans sa carrière” .

Leicy est-il gâté par les fans de l’Atlético?

«Le football vit beaucoup ici, il est très agréable que les femmes, les mères, comment elles vivent le football d’une manière particulière. Ici, ils ne crient pas un seul nom, ils ne se laissent pas emporter par un seul joueur, mais le même club nous rend tous visibles, cela m’a paru très beau, car en réalité ils sont tous très importants ».

Comment s’est passé ton accueil?

“Très bien, c’est un très grand club, très beau, qui se soucie non seulement du côté sportif mais aussi du côté humain, je suis très content. Ils ont toujours été là pour me demander ce dont j’ai besoin et comment ils peuvent m’aider dans la partie médicale et psychologique ».

Votre rêve européen était-il l’Atlético?

“Si je disais que jouer pour l’Atlético serait un mensonge, mais que je voulais jouer pour une équipe espagnole, je n’avais jamais joué dans cette partie de l’Europe et je pense qu’on m’a donné l’opportunité et je suis venu dans un grand club, je pense que j’ai la chance de pouvoir faire partie de cette grande institution ».

Ont-ils le soutien des fans?

«Le stade féminin de l’Atlético est plein quand nous sommes à la maison, c’est une scène qui reste à Alcalá de Henares, ici nous avons une section médicale, une salle de sport, tout ce qui est nécessaire avec des terrains de sport et des courts séparés pour les académies. C’est très agréable de bien connaître l’histoire de savoir à quel point le football féminin avait un si beau stade, les gens qui ont fait ce projet sont de grands êtres humains ».

Combien de filles peut-il y avoir dans les catégories de base?

“Uff, ils suffisent. Ils les ont par âge et par A, B, C. C’est une chaudière assez grande, la façon dont ils fonctionnent, la méthodologie, je pense qu’ils ont un grand avantage là-dedans ».

Pensez-vous que le moment viendra où vous inscrirez votre nom dans l’histoire du club?

«C’est l’idée, souhaitant que tous les joueurs qui ont quitté notre pays puissent laisser leur nom, souhaitant également que la Ligue colombienne soit également plus solide. Vous pouvez vous sentir bien à l’extérieur, mais rien de tel que de jouer dans votre pays, avec ses habitants et sachant que tout ce que vous avez construit peut être apprécié par ceux qui l’ont vu grandir. »

Quel club aimeriez-vous être à votre retour en Colombie?

“J’ai toujours dit que je ne choisirais pas, la vérité a toujours été dit de mon cœur que je n’ai pas joué pour ma Valle del Cauca depuis longtemps et ce serait un honneur d’être dans l’une des équipes de ma région.”

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage en Suisse avec Nicole Regnier?

«La Suisse est l’un des pays les plus chers du monde et ils nous ont refusé le visa de travail en raison du contrat qu’ils signaient pour nous, ils ont essayé de faire le visa de plusieurs manières, mais il a refusé parce qu’ils ne savaient pas comment justifier comment nous allions vivre dans ce pays. Un pays avec un salaire aussi bas, nous avons duré le temps qu’il a donné comme tourisme pour être colombien en Europe et nous avons dû revenir après trois mois. C’était au Servette FC Chênois Féminin. Nous avons profité de ce moment parce que nous avons rencontré beaucoup de gens et de cultures différentes, mais malheureusement, les choses ne se sont pas produites.



Étaient-ils bien inférieurs au budget d’un travailleur dans ce pays?

Notre salaire était de 1 200 francs et le salaire minimum était de 4 500 francs. C’est un beau pays, mais y vivre est super cher, vous pouvez y vivre en paix si vous gagnez le minimum, sinon c’est très difficile, c’est pourquoi ils nous ont refusé le visa. En échange de la monnaie colombienne, une banane doit être à 8 000 $ ou 10 000 $ en ce moment, lorsque vous êtes parti depuis longtemps pour apprendre à survivre, le plus difficile est de vous habituer à manger la même chose toute la semaine ».

Que pensez-vous du harcèlement sexuel subi par Nicole lorsqu’elle était en Junior?

“Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus, c’est Nicole qui l’a vécu et je ne peux pas parler à la place de quelqu’un d’autre, mais c’est un manque de respect, chaque technicien, chaque entraîneur physique ou physiothérapeute qui va faire partie d’une équipe doit regarder le reprendre et suivre le comportement et le travail. Dans mon cas, Dieu merci, cela ne m’est jamais arrivé et cela ne m’arrivera pas, alors de ce côté-là j’ai été très calme ».



Comment vont tes sœurs qui vivent aussi à l’étranger?

«Ma sœur aînée vit aux États-Unis et l’autre au (Calama) Chili, elles sont en quarantaine. Aux États-Unis, en tant que pays développé, ils l’ont fait dans le bon sens, mais au Chili jusqu’à présent, où ma sœur est, malheureusement, les personnes les plus haut placées le voient et n’y ont pas prêté attention, mais elle est très judicieuse. »

Marco Antonio Garcés

Correspondant football Cali

Twitter: @marquitosgarces