La Juve aux pieds de Dybala, Sarri: “Le football mondial marquera”. Higuain: “Un champion”

TORINO. Hier soir Paulo Dybala il a montré la partie mondiale de son répertoire technique illimité. Ok, leUdinese s’est avéré être un adversaire d’une incohérence désarmante, mais la performance globale des hommes de Sarri ne peut pas passer inaperçue.

JOYA INFINITA

la Juventus c’était parfait, dans toutes les phases, un pressage frénétique à chaque fois que le ballon était perdu et une qualité pour conclure que cette année avait rarement été vue à ces niveaux. Le numéro dix était la bonne synthèse d’un tel spectacle: échange surréaliste avec son compatriote Higuain sur le premier but, rigueur transformée avec froideur et une perle pour se frotter les yeux pour les trois à zéro noir et blanc. Afin de ne rien rater, en seconde période aussi un beau geste envers son ami DC11 à qui Joya a “donné” la rigueur du poker.

Page Facebook officielle de Ph Juventus, Dybala Higuain

LA LOUANGE DE MONSIEUR

A la fin de la course Maurizio Sarri était catégorique à propos de son bijou: «Le premier objectif était d’une beauté incroyable. Juve sarrista? Non, cette équipe appartient à des champions comme Paulo, Ronaldo et Higuain. – explique l’entraîneur de la Juventus – À l’avenir, je suis sûr que Dybala pourra se battre pour le Ballon d’or, nous parlons d’un talent qui marquera le football mondial dans les années à venir “.

PARTENAIRE DANS LE CRIME

Extatique aussi Gonzalo Higuain, auteur du premier but contre les Frioulans, qui exalte les qualités de son compatriote: «Nous n’avons rien accordé à nos adversaires, la société aime beaucoup la Coupe d’Italie et puis c’est normal que la Juve joue toujours pour gagner. Dybala? C’est un plaisir de prendre le terrain avec un tel champion, mais l’objectif est de faire de notre mieux pour l’équipe. ”