La Juve avait une stratégie sur Eriksen: la clé de l’Inter était Kulusevski | Primapagina

Christian Eriksen à l’Inter a été un grand succès, mais loin d’être facile à réaliser. Parce que nous vous avons parlé de chaque étape, de chaque étape d’une opération qui a décollé fin janvier mais qui commence de loin; depuis décembre La Juventus avait commencé à réfléchir sérieusement au nom d’Eriksen. Le Danois a toujours été apprécié par Fabio Paratici et pourrait répondre aux caractéristiques idéales de Sarri; Juve cependant il a seulement pris des mesures vers juin sur un transfert gratuit, pas pour janvier comme l’a fait l’Inter au point d’acheter immédiatement l’ancien Ajax.

KEY DEJAN – Marotta et Ausilio ont réussi à débloquer et à terminer une opération complexe, mais la clé de l’Inter a été l’achat par la Juventus de Dejan Kulusevski. Le manager de Nerazzurri était convaincu qu’il avait le Suédois en main pour juin, le blitz de la Juventus a été un coup dur à digérer mais auquel l’Inter a voulu répondre de manière forte et décisive. Pourquoi les Nerazzurri à ce moment, ils ont décidé de se battre et de faire un effort pour prendre immédiatement Eriksen, va faire face à Tottenham qui s’est avéré être un os très dur: une réponse de haut niveau à l’opération Kulusevski sur laquelle Inter travaillait depuis un certain temps, évitant en outre que la Juve puisse fermer le hit Eriksen sur un transfert gratuit pour le été après avoir bloqué le Suédois d’Atalanta. La proposition de Paratici pour Christian était prête, l’Inter a choisi de fermer immédiatement pour vous offrir un gros achat. Le premier tour est parti, un coup pour un. Mais en été, la Juve et l’Inter s’affronteront à nouveau …