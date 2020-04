La Juve coupe à nouveau, après que l’accord de 90 millions avec les grands noms demande aux moins de 23 ans | Primapagina

L’accord sur la réduction des salaires qui a vu la Juventus jouer un rôle de premier plan. L’accord entre la direction et la première équipe est arrivé en un temps record, il a permis de rattraper le budget du club de la Juventus, avec les joueurs qui ont accepté de réduire une partie de leur salaire: en attendant les verdicts définitifs sur les résultats de la saison, en ce qui concerne l’année en cours, la Juve économisera quatre mois qui en partie (deux mois et demi?) seront répartis sur le prochain engagement. Un accord conclu collectivement qui sera ensuite formalisé individuellement si possible. Pendant ce temps, la prochaine étape a été identifiée dans un autre accord, celui avec les joueurs et le personnel technique liés à la Juventus par un contrat professionnel même en dessous de la première équipe. Et si le premier accord a immédiatement apporté une bouffée d’air frais au budget de 90 millions d’euros, le prochain apportera des bénéfices bien moindres, ce qui ne devrait globalement pas entraîner des économies de plus de 500 000 euros. LA COUPE – Dans l’ordre, ce sont les moins de 23 ans qui ont conclu l’accord avec le club de la Juventus. Autres chiffres, autres besoins. La réduction sera donc de 30% pour les trois derniers mois de la saison sportivepuis avril, mai et juin. Dans ce cas également, il est question d’une solution trouvée collectivement, compactez toute l’équipe en acceptant cette réduction qui sera ensuite formalisée au niveau individuel lorsque l’urgence sanitaire sera passée, exactement comme pour la première équipe. Il a été dit que d’autres chiffres sont en jeu, précisément pour cette raison, la renonciation peut être considérée comme un signal supplémentaire d’une grande sensibilité de la part des protagonistes, dont les effets seront beaucoup moins importants sur le budget de la Juventus: le salaire annuel en question oscille entre 35 milliers d’euros et le plafond de 160 milliers d’euros. Une situation qui devrait également être étendue à d’autres équipes de jeunes de la Juventus, impliquant celles qui sont déjà liées par un contrat professionnel avec la Juve. Au lieu de cela, le contexte de la Juventus Women, qui n’est pas encore sous un régime professionnel, le remboursement des dépenses qui ne sont actuellement pas un sujet de discussion entre Vinovo et Continassa.