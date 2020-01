La Juve de France frappe un fond sensationnel en cas de flop de Sarri

TORINO. La saison de Juventus s’achemine vers la phase décisive, une phase qui s’établira probablement même si le l’avenir de Maurizio Sarri sera toujours sur le banc noir et blanc. Pour le moment, les résultats sont du côté de l’entraîneur, la Super Coupe d’Italie apparemment, mais dans les mois à venir, l’équipe sera appelée à un impressionnant tour de force où elle devra démontrer qu’elle peut rivaliser avec les meilleurs en Italie et en Europe.

VIA MADRID?

Selon les rapports de Soccerlink.fr d’anciennes frictions seraient revenues entre le Real Madrid et Zinedine Zidane et donc l’avenir du technicien français pourrait réserver des surprises. Dans des moments insoupçonnés, le président Agnelli a sondé la volonté de Zizou de coacher son ancienne équipe, puis l’appel de Florentino Perez était plus fort. En cas d’adieu à la Casa Blanca et au flop simultané de Sarri en termes de trophées, la Juventus serait au premier rang (avec un accord défini mais gelé depuis longtemps) pour s’assurer qu’un entraîneur est capable de triompher plusieurs fois dans cette coupe que les joueurs noirs et blancs recherchent.

Ph Uefa.com, Zidane

LA RAISON DES EMBRAYAGES

Revenant aux frictions avec le Real, selon le journal français, Zidane n’aurait pas baissé quelques coups de son président. Le premier concerne i contact avec Mourinho quand le Real avait du mal au début de la saison, puis le droit de veto sur l’achat de Pogba ce qui est d’ailleurs l’un des objectifs de la Juventus pour la prochaine campagne shopping d’été.