La Juve, d’Espagne, insiste sur Ter Stegen | marché

Une rumeur qui fait rage depuis plusieurs jours électrise les fans de la Juventus: Marc-André ter Stegen a rejoint la Juventus. Cette fois pour raviver la rumeur du marché, c’est Radio Catalunya, selon laquelle le gardien de but de Barcelone aimerait être vendu à la fin de la saison. La Juve et le Bayern Munich restent à la fenêtre, malgré la clause de 180 millions d’euros qui fait peur aux prétendants. Les portes de Turin sont bien défendues, Szczesny est un défenseur extrême de la valeur incontestée que le club a blindée récemment jusqu’en 2024. Mais face à ces noms illustres comme celui de Ter Stegen, chaque pensée est accordée et plausible.