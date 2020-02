La Juve espère que Dybala est son messi privé

Après la défaite en SerieA contre Vérone, la Juventus a fait match nul 1-1 1-1 en demi-finale italienne de Coppa contre Milan. Avant cette rencontre, le directeur sportif de l’entité bianconera, Fabio Paratici, a parlé exclusivement pour Rai Sport et a fait le point sur le moment actuel de l’équipe par laquelle passe la Juve.

L’Italien a d’abord apprécié la performance de Maurizio Sarri, actuel entraîneur de la Juventus. ”Avec Sarri, nous avons des idées très claires, la route va au-delà d’un bon ou d’un mauvais match”, a déclaré Paratici.

Au-delà de ce siège, il a également été interrogé pour son dîner avec Agnelli, auquel il a répondu, avec un ton entre ironique et joculaire, que le président souhaitait simplement présenter les restaurants de Turin au coach. “Nous avons mangé du poisson et aussi très bien”, a expliqué le directeur sportif.

RONALDO ET DYBALA, INTOCABLES POUR JUVENTUS

L’ancien footballeur a également apprécié la position de la Juve sur certains de ses joueurs les plus importants, en vue du prochain marché d’été: “Il ne fait aucun doute que Ronaldo reste”, A déclaré Paratici.

Sur Dybala, il est même allé plus loin dans ses déclarations. “ Nous avons beaucoup investi en lui et nous sommes satisfaits de ses performances et qu’il est avec nous. J’espère que c’est le Messi de la Juve “, a conclu le transalpin.

Le retour des demi-finales de Coppa aura lieu le 4 mars au Juventus Stadium. Pendant, Sarri affrontera le match aller du deuxième tour de la Ligue des champions dans deux semaines.

La Juve se rendra à Lyon pour rencontrer l’Olympique le 26 février. Quant à la SerieA, l’équipe dirigée par Andrea Agnelli revient à la compétition ce dimanche à domicile à 15 heures contre Brescia.