La Juve est une défense d’urgence: Bonucci a également tort, Chiellini est nécessaire. Ou un pas en arrière de Sarri | Primapagina

Encore une défaite pour la Juve. Troisième de la ligue, entre autres troisième lors des cinq derniers matchs à l’extérieur. Et deux autres buts concédés, qui définissant l’évitable est perfin généreux. Ils sont 23 en championnat, un chiffre énorme: ces dernières années, la moyenne de la Juventus est de 24, juste pour comprendre la gravité de la situation. Tout comme il y a trop de matches fermés qui souffrent d’au moins un but, jusqu’à 16. Un problème d’attention, de mécanismes, d’équilibres, de condition. Un problème. Ce que fin février Maurizio Sarri n’a pas encore réussi à résoudre. Au-delà du trident ou du milieu de terrain, c’est dans la phase de non-possession qu’il a vraiment tenté de révolutionner la mentalité noir et blanc. Jusqu’ici échouant, disent les chiffres. Parce que plus vous continuez et plus de buts encaissés peuvent faire la différence, surtout en Ligue des champions. Ce n’est pas seulement une question de statistiques si les meilleures défenses remportent généralement les championnats: l’Inter et la Lazio se profilent, les deux ont une porte moins fréquentée que celle de la Juventus.

VOUS AVEZ BESOIN DE CHIELLINI. Le milieu de terrain danse, même de ce point de vue ne semble pas convenir chez les interprètes à ce dont Sarri a besoin à longue distance. Et la défense reste trop souvent livrée à elle-même. Donc sous pression les erreurs arrivent à grands pas, ponctuellement elles arrivent malgré des performances individuelles plus que positives depuis longtemps. La dernière omelette, par exemple, est l’œuvre de Leonardo Bonucci: un handball évident, sans lequel le but de Kumbulla serait peut-être arrivé. Une grave erreur en tout cas, arrivée par manque de clarté après tout un match passé à tamponner les fautes des autres. Cette fois, c’était à Bonucci de se tromper, mais la liste est longue. Et cela met en évidence un problème, un autre, cette fois structurel. Dans ces circonstances, Giorgio Chiellini est nécessaire, de tout son leadership, de toute sa méchanceté. Le retour du capitaine seul ne suffira pas. Cela pourrait peut-être être un pas en arrière par rapport à Sarri lui-même, si la Juve n’est pas prête à la mi-février à assimiler la révolution, on se demande si elle le sera jamais.