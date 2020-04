La Juve et l’Inter en alerte, mais pas seulement. Voici les emplacements

NAPLES. Tir oui, tir non. Le dilemme de Serie A, comme pour toutes les autres catégories de football italien, il ne peut être résolu que par la communauté scientifique qui devrait donc se charger d’ouvrir une fenêtre pour la reprise de l’entraînement et, par conséquent, des matchs manquants pour terminer les différents tournois.

DES RÉPONSES CLAIRES RECHERCHÉES

En attendant que le Covid-19 donne un répit, demain une autre assemblée extraordinaire dans laquelle la Ligue, les clubs et les syndicats de footballeurs et d’entraîneurs tenteront de trouver une ligne commune sur la reprise des activités et sur les baisses de salaires. En cas de retour à la formation, comme cela se produit déjà de manière fragmentée en Allemagne, un autre problème se poserait qui, ces dernières semaines, a été révélé à maintes reprises mais pour lequel personne ne s’est encore clairement exprimé. Comment allons-nous devoir nous comporter avec tous ces joueurs qui sont revenus de leurs familles à travers le monde? Quarantaine de deux semaines pour tout le monde ou il y aura d’autres voies possibles? Joli dilemme.

QUARANTINE QUI DILEMME

Après Pâques, une nouvelle confrontation est attendue au sein du gouvernement, à déterminer s’il convient ou non de poursuivre les mesures restrictives actuelles, avec un éventuel mou qui permettrait aux clubs de reprendre au moins leur entraînement. Les règles actuelles en vigueur confirment cependant que, pour plusieurs joueurs, il ne sera pas possible de s’entraîner avec des coéquipiers. Il y a ceux qui ont effectué une partie de la quarantaine, qui même pas un jour, comment la Ligue se comportera-t-elle à cet égard? L’écheveau est vraiment emmêlé, les joueurs n’ont pas l’intention de rentrer sans les garanties de santé nécessaires et le risque de se retrouver en cour dans ce cas est également très élevé. Parmi les clubs les plus impliqués figurent la Juventus et l’Inter, suivis de Parme, Latium, Milan, Fiorentina, Bologne, Brescia, Gênes, Cagliari, Sampdoria et SPAL. A la fin de la rencontre de la Ligue de demain, peut-être même de ce point de vue que ce sera plus clair, le dilemme reste Hamletic, rappeler ou ne pas rappeler les joueurs?