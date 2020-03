La Juve freine la saison: Rugani positif à Covid-19, quarantaine pour tous

“COVID-19, communication urgente”. Hier soir à 23 heures, le site officiel de Juventus annonce: “Daniele Rugani testé positif pour Corovirus et asymptomatique”. C’est le premier cas en Serie A et l’actualité en quelques minutes fait le tour du monde: noir et blanc en quarantaine et un brusque ralentissement de la saison de football. Peu de temps après, l’Inter a également annoncé la suspension de ses activités. Après avoir joué au stade Allianz dimanche soir (Rugani avait vécu tout le match sur le banc et célébré le succès avec ses coéquipiers dans les vestiaires) les Nerazzurri sont obligés de s’arrêter. Il était également arrivé à Juventus Moins de 23 ans après les cas de positivité à Pianese, les Bianconeri de Pecchia sont retournés au travail lundi après quatorze jours d’arrêt forcé.

Au milieu de la nuit, à 1,27, le même Rugani écrit sur ses réseaux sociaux: «Vous aurez lu l’actualité et c’est pourquoi je veux rassurer tous ceux qui s’inquiètent pour moi, ça va. J’invite tout le monde à respecter les règles, car ce virus ne fait aucune distinction! Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos proches et pour ceux qui nous entourent. #Merci”. Étant asymptomatique, l’image générale des conditions de santé de Daniele est presque calme (comme plus de la moitié des cas positifs en Italie) mais une période d’isolement à la maison sera encore nécessaire.

La quarantaine sera imposée à l’ensemble du groupe sur commande de Maurizio Sarri, collaborateurs compris, l’espace réservé à la première équipe de l’hôtel J pourrait être l’endroit idéal pour passer les deux semaines d’isolement. D’ailleurs, certains avaient déjà décidé de passer ces jours difficiles en retraite volontaire en raison des restrictions gouvernementales. Tout le monde sauf Cristiano Ronaldo, qui – le club de la Juventus l’avait déjà connu dans l’après-midi – est situé à Madère (sa ville natale, où il est rentré avec sa famille lundi) et a l’intention d’y rester en attendant les développements liés à l’urgence sanitaire en cours à Italie.

Les dernières nouvelles de la Juve poussent maintenantUEFA de reporter le match avec Lyon, prévu mardi soir au stade Allianz à huis clos et valable pour le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La quarantaine qui sera imposée aux bianconeri entraînera inévitablement un retournement de l’ensemble du calendrier: la Serie A, selon le décret gouvernemental en vigueur, est arrêtée jusqu’au 3 avril; en Europe, ce sera tout à voir à ce stade.

Pendant ce temps, le match d’hier a été reporté Ligue des jeunes de Juve Primavera, programmé à Vinovo, contre les pairs du Real Madrid. L’appel d’offres a été retardé en raison du décret du gouvernement espagnol qui a temporairement interdit tous les vols entre l’Espagne et l’Italie. Pour la même mesure, émise en parallèle par le gouvernement portugais, l’équipe nationale féminine a renoncé à disputer la finale de laCoupe d’Algarve mais hier il a dû souffrir avant d’obtenir l’autorisation de rentrer chez lui, à tel point qu’il a fallu un long travail diplomatique de la FIGC et des représentants ministériels. Les nombreuses filles de la Juventus ont cependant atterri à Caselle en fin d’après-midi: pour elles l’activité est suspendue jusqu’au 30 mars.