La Juve insiste sur Icardi et vise tout sur la banque PSG Primapagina

Mauro Icardi, toujours lui. L’ancien capitaine de l’Inter est toujours au centre des plans de l’attaque de la Juventus. Un succès, un grand succès, est également attendu dans ce département avant la prochaine saison. Et Icardi représente toujours le premier choix de Fabio Paratici, peu importe qui peut s’asseoir sur le banc de la Juventus qui viendra. Mettre à jour ce projet élaboré plusieurs fois au fil des ans, dernier par ordre chronologique avant le PSG, puis retrouver l’équipe de dernière minute avec l’Inter.

100 MILLIONS – Première partie de la saison d’Icardi en tant que star parmi les stars, à Paris. Pourtant, la rédemption n’a jamais été une simple formalité pour finaliser l’achat du PSG. L’hypothèse la plus concrète demeure, malgré le fait qu’au cours du dernier mois, Icardi a effectivement quitté la position de départ en ramassant quelques morceaux du jeu ici et là. Le marché ne lui manque pas, à 70 millions, le PSG peut le transformer en un investissement qui peut également être utilisé immédiatement. Et c’est le passage que la Juve elle-même espèresachant à quel point il est compliqué de terminer ses opérations avec l’Inter dans ce moment historique. Une centaine de millions pourraient être servis au PSG, mais dans ce cas il ne serait pas impossible d’exploiter la banque du club français pour aller aux dames et achever ces pourparlers entamés au fil des ans avec Wanda Nara et tout l’entourage d’Icardi.

ECHANGE – Avec le PSG alors les relations sont solides, il y aurait même des pions à échanger pour trouver un carré pratique pour tout le monde économiquement et techniquement. Après des tentatives sur le marché alternatif (de De Sciglio à Kurzawa, en passant par Paredes et Meunier), la grande table verrait Miralem Pjanic surtout se référer à l’affaire du PSG, sans oublier l’ancien tribunal de Paulo Dybala. Discours embryonnaires, avec une certitude de départ: Icardi peut se faire à la Juve, depuis le PSG et pas depuis l’Inter Milan ça peut être beaucoup plus simple.