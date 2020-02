Juventus et Inter, écrit le journal «Tuttosport», sera également en compétition pour trois joueurs cet été. Dans les vues des deux clubs qui jouent au Scudetto avec la Lazio, il y a trois des meilleurs produits du football italien. Deux sont en vigueur à la Fiorentina, soit Federico Chiesa et Gaetano Castrovilli. L’autre est Sandro Tonali, directeur de Brescia et leader des hirondelles.