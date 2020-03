La Juve parie sur Hakimi, les contacts avec le Real et le joueur | marché

achraf Hakimi il est l’un des talents les plus éminents du Borussia Dortmund. Et à la fin de la saison, il reviendra à réel Madrid après avoir épuisé le prêt biennal en Bundesliga. Mais il n’est pas dit qu’il puisse être inclus dans les plans merengues. Si au final Florentino Perez décide de profiter de sa vente pour faire de l’argent, voici le Juve elle saurait être prête. Comme il l’a déjà fait savoir au Real et à l’entourage du joueur.