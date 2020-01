La Juve prend trop de buts: ils peuvent donc perdre la ligue | Serie A

Le sarrisme, pour l’instant, est vu et non vu. La révolution de l’entraîneur de la Juventus se poursuit, elle change d’un match à l’autre et même dans l’évaluation du travail de l’entraîneur, il y a très peu d’équilibre. Cependant, il y a un chiffre sur lequel tout le monde est d’accord, qui ne permet pas les discussions et qui inquiète également l’entraîneur de la Juventus: les buts encaissés. Pour l’instant, la Juve a pris 21 en autant de matchs de Serie A. L’équipe de Sarri est dans la troisième défense du championnat après l’Inter (18) et la Lazio (19).

