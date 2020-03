La Juve, rendez-vous à Milan à partir d’aujourd’hui: mercredi ouvert au stade Allianz

La Juve-Milan se jouera avec le public mercredi soir. La décision devrait être définitive malgré le moment de grande confusion due à l’urgence du Coronavirus. Le match se jouera à portes ouvertes: entrée interdite uniquement aux résidents des zones à zones rouges, c’est-à-dire les régions de Lombardie, de Vénétie et d’Émilie-Romagne et les provinces de Savone, Pesaro et Urbino.

Toujours mercredi, dans un conseils extraordinaires de la Ligue de Serie A qui se tiendra à Rome, décidera plutôt de la reprise des matches reportés le week-end dernier et donc sur la Juve-Inter. À la date du 13 mai, la polémique ne manquait pas, la dernière solution pourrait rapprocher le match le week-end prochain ou lundi au plus tard, lorsque les restrictions du décret gouvernemental expireront même dans les zones rouges.

Une chose est sûre: le derby italien doit également se jouer en présence du public. Au Piémont, d’ailleurs, le décret de restriction a expiré hier. C’est pourquoi le Musée de la Juventus rouvrira ce matin, comme tous les autres musées de Turin. L ‘Urgence coronavirus ne pèse actuellement queMoins de 23 ans: les joueurs sont par précaution en quarantaine, après avoir percuté le Pianese qui a enregistré quelques cas positifs au Covid-19.

L’ok définitif pour le match est attendu pour aujourd’hui Ligue des jeunes prévue mercredi après-midi à Vinovo. La Juve accueillera le Real Madrid dans un match historique valable pour les huitièmes de finale de la compétition européenne parallèle à la Ligue des champions.

Pendant ce temps, Sarri et son équipe retourneront travailler à Continassa aujourd’hui. Après le faux pas de Lyon, ne perdons pas de vue l’importance du prochain match contre Milan. En plus du changement dans la finale de Coupe d’Italie, les bianconeri doivent trouver les mesures pour une grande performance qui peut ramener le calme après les dernières sorties peu convaincantes.