La Juve reste en quarantaine, heureusement aucun autre cas après Rugani

Un peu moins d’une semaine de confirmation de la positivité à Covid-19 par Daniele Rugani, aucun autre cas n’est actuellement enregistré en Juve. Et c’est une bonne nouvelle qui s’ajoute au fait que même le défenseur, après avoir accusé une ligne de fièvre mardi soir dernier et donc testé, est complètement asymptomatique. Ailleurs, la situation s’est aggravée, la contagion ayant immédiatement balayé d’autres membres du groupe et une personne du personnel. C’est arrivé à la Fiorentina et surtout à la Sampdoria, à tel point que cette dernière a même décidé d’interrompre les communications sur l’état de santé de ses membres pour éviter les soucis.

A Turin, entre Continassa et les maisons privées, ils sont 121 membres noirs et blancs en isolement volontaire. Dans les prochains jours, ils pourraient être soumis au test de l’écouvillon par précaution, ayant tous les droits selon la dernière circulaire du ministère de la Santé, afin d’avoir également un retour scientifique sur leur parfait état. À condition qu’ils respectent tous intégralement la période de quarantaine. En attendant, l’avenir de la saison sera mieux compris, au moins dans les solutions possibles.

Mardi, en effet, l’UEFA décidera du Championnat d’Europe (allant vers le report à l’année prochaine) et de la poursuite de Champions et Ligue Europa. La Serie A pousse à terminer le championnat régulièrement, lorsque l’urgence du Coronavirus est terminée. L’alternative, qui fait également appel à une logique futuriste, reste celle des playoffs mais ne trouve pas de consensus. La saison de football, en l’absence de changements qui compliqueraient trop les choses, devrait toujours se terminer le 30 juin, date d’expiration des contrats des joueurs expirants (la Juve n’en a pas, d’autres clubs oui) et tous les accords commerciaux et télévisuels liés à la saison en cours.

Le report de l’Euro2020 pourrait également faire plaisir à certains fans de la Juventus. Demiralpar exemple, il pourrait récupérer avec moins d’anxiété. Pendant Chiellini, qui a maintenant laissé sa blessure derrière lui et a hâte de retrouver le terrain même avec l’équipe nationale, vient de recevoir la pleine confiance de Roberto Mancini hier encore. «Giorgio convoqué en 2021? Il aura une année supplémentaire d’expérience “, a déclaré l’entraîneur italien.