“La Juve Stabia ne doit pas être sous-estimée. Signes positifs”

A la veille de ses débuts sur le bancAscoli, qui affrontera la “Del Duca” à 21h00 demain Juve Stabia, Roberto Stellone il est intervenu lors de la conférence de presse.

Ce sont ses déclarations, rapportées par les chaînes officielles du club Marche: «Ce sera une course à affronter avec l’esprit que je voudrai toujours voir, c’est-à-dire essayer de donner le meilleur de moi-même et commencer fort, surtout parce que nous jouons à la maison et nous voulons donner une continuité à la bonne performance. de Livourne. La Juve Stabia ne doit pas être sous-estimée. Elle vient d’une défaite contre Pérouse mais est en bonne santé et a réussi à obtenir d’excellents résultats après un départ compliqué; une équipe qui vit toujours l’enthousiasme de la promotion et qui doit être respectée mais nous essaierons de faire notre course, même avec intelligence pour comprendre les moments du jeu “.

Et il ajoute: «Mes appareils tactiques? Je veux une équipe flexible qui, sans trop de changements par rapport au banc, peut changer de peau plusieurs fois dans la même course. La défense sera certainement à 4 puis au milieu de terrain on pourra varier avec fluidité de 2 à 3, également en fonction de l’évolution du match avec la Juve Stabia. Je ne dévoile pas la composition, cependant, je peux vous dire que l’équipe connaît déjà les onze propriétaires, mais tout le monde doit être prêt en cas de besoin et de ce point de vue, j’ai montré une grande application. De toute évidence, nous n’avons fait que quatre séances d’entraînement et au fil du temps, tout sera assimilé de manière optimale. Ninkovic? Rétabli en rose et disponible; il peut couvrir différents rôles et est un joueur de niveau qui peut nous aider “.