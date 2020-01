La Juve tombe à Naples, 2-1 signé Zielinski, Insigne et Ronaldo: l’Inter gagne un point, est à -3 | Serie A

Ce qui était considéré comme le défi décisif pour l’attribution du Scudetto au début de l’année est devenu simplement un défi crucial pour l’avenir des deux prétendants: à 20h45 au stade San Paolo à Naples est monté sur scène le report de la 21e journée de Serie A parmi les hôtes formés par Gennaro Gattuso et les dirigeants Juventus par Maurizio Sarri, qui a terminé 2-1 avec le but de Zielinski sur le rejet de Szczesny sur le tir d’Insigne, les mêmes Insigne et Ronaldo, précédemment blessé au pieu de Pjanic et Dybala. Les Bianconeri, après s’être qualifiés pour la demi-finale de Coppa Italia en battant la Roma 3-1, sont arrivés en Campanie pour confirmer l’excellente forme et surtout pour conserver l’avantage sur les poursuivants de l’Inter et de la Lazio, mais s’effondrer sans atteindre la sixième victoire consécutive dans le championnat dans la lutte pour remporter le titre: en effet, paradoxalement l’Inter et la Lazio gagnent un point, passant à -3 et -5 avec une course à récupérer. Il n’y a de gloire que pour Cristiano Ronaldo, auteur de 17 buts en championnat à ce jour, dont 12 lors des huit derniers matchs. De leur côté les Napolitains, véritable déception de cette saison, se sont qualifiés en demi-finale de Coupe d’Italie, battant la Lazio, et ils trouvent la plus grande joie de la saison en championnat, atteignant la dixième place à 27 points, moins 4 de la Ligue Europa et moins 12 de la Ligue des champions, réhabiliter les 4 défaites des 5 dernières courses. De grandes attentes pour le premier retour de l’ancien Sarri à Naples, considéré comme un traître, sur le banc noir et blanc: pour lui un accueil particulier, avec sifflets, chœurs et banderoles des 45 mille présents. Napoli n’avait remporté qu’un seul des huit derniers matches de championnat contre la Juventus (1N, 6P), 1-0 en avril 2018 sous la direction de Maurizio Sarri.

