La Juventus, à l’écoute de Thiago Alcántara

La Juventus souhaite continuer de renforcer ses effectifs. Les ajouts effectués au cours des derniers étés ont fait un bond de qualité pour les bianconeros, mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Thiago Alcántara ressemble à une éventuelle signature transalpine si la signature de Paul Pogba n’était pas possible.

19/02/2020

À 18:19

CET

SPORT.es

Le Borussia Dortmund a rendu effective l’option d’achat qu’il avait sur Emre Can. Donc, Les Italiens ont besoin d’un remplaçant qu’ils n’ont pas signé sur le marché d’hiver. Iván Rakitic a sonné, comme en été, mais il a finalement décidé de terminer la saison au FC Barcelone. Dans la perspective de l’été prochain, Fabio Paratici a pour priorité d’obtenir un milieu de terrain. Paul Pogba, selon les médias anglais, aurait déjà avoué à ses coéquipiers qu’il ferait tout son possible pour quitter Manchester United cet été, mais la Juventus ne veut pas tout jouer sur une seule carte.

Thiago Alcantara termine son contrat en 2021 et serait l’une des possibilités envisagées dans les bureaux du club. L’Espagnol-Brésilien tente de quitter l’Allemagne depuis deux ans, mais sans succès. Cette fois, la résiliation du contrat est en leur faveur si le Bayern veut obtenir une tranche de la vente du joueur. La famille de Thiago sait déjà ce que c’est que de jouer en Italie, puisque son frère l’a fait sous forme de prêts à l’Inter et, son père Mazinho, à la Fiorentina et Lecce. En outre, le talentueux milieu de terrain de l’équipe bavaroise correspond parfaitement à la façon de comprendre le football de Sarri, actuel entraîneur de la Juventus.

Sandro Tonali est également un autre des futurs «Vecchia Signora». Ils seraient intéressés à signer un jeune talent et le milieu de terrain de Brescia, 19 ans, répond aux exigences.