La Juventus annonce que Matuidi et Rugani ont déjà surmonté le coronavirus

Le modèle du Juventus a dû être mis en quarantaine à la mi-mars parce que trois de ses footballeurs avaient donné positif pour le coronavirus. Ces joueurs étaient Blaise Matuidi, Daniele Rugani et Paulo Dybala. En fait, l’arrière central a été le premier cas en Serie A.

15/04/2020 à 19:45

CEST

Alex Carazo

Un mois plus tard, la Juventus a annoncé que Matuidi et Rugani ont déjà vaincu la maladie après avoir subi les tests Covid-19 et obtenir un résultat négatif. De son côté, l’attaquant argentin doit tout de même passer le deuxième test pour déterminer s’il est toujours infecté ou non.

. @DanieleRugani et @MATUIDIBlaise ont récupéré de Covid-19https: //t.co/6i7mJlVpPy pic.twitter.com/HRJiS3CZgo

– JuventusFC (@juventusfcen) 15 avril 2020

L’équipe italienne a publié un libérer via les canaux officiels du club dans lequel ils ont donné les informations et expliqué que les deux footballeurs peuvent désormais mettre fin à leur “assignation à résidence”.

Précisément, cette quarantaine minimale de deux semaines est celle que le neuf joueurs de «Vecchia Signora» qui sont allés dans leur pays pour passer l’internement. Cristiano, Khedira, Pjanic, Higuaín, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny et Rabiot étaient attendez-vous à ce qu’ils reviennent dans les prochains jours être prêt avant une éventuelle date de retour à la compétition en série A.