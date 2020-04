La Juventus aurait dans ses plans la signature de Zinedine Zidane

Le directeur technique français Zinedine Zidane est depuis un certain temps l’un des objectifs forts de la Juventus, le souhaitant à plusieurs reprises, il essaiera donc à nouveau de le signer pour la saison suivante.

C’est ce qu’affirme la publication française Le10Sport, qui indique que l’équipe italienne chercherait à profiter des différences entre le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et Zidane, pour tenter de le convaincre de son transfert en Italie, en remplacement de Maurizio Sarri, stratège actuel de la «Vecchia Signora».

À JUVENTUS?  Selon les médias français, l’entraîneur du Real Madrid aurait son avenir en ondes mais la Juventus s’attendrait à des contacts pour l’embaucher l’été prochain. Tthttps: //t.co/DHnSbrdNHI – RCN Sports (@DeportesRCN) 20 avril 2020

Le départ possible du Real Madrid de Zidane a sonné tout au long de cette saison, ayant toujours comme remplacement possible l’Argentin Mauricio Pochettino, qui est maintenant sans équipe après son départ de Tottenham, et qui, selon les médias espagnols, serait vraiment le favori de Pérez pour le banc blanc.

Zidane était déjà en 2018 proche de la Juventus, après avoir quitté le Real Madrid, mais finalement avec son retour dans ce club, cette option a été gelée. Évidemment, tout est basé sur des rumeurs et l’avenir dépend des résultats du reste de la saison. Les Vikings et la Juve sont toujours en litige pour les Champions (ceux de Zidane ont plus compliqué que ceux de Sarri) et, sans aucun doute, ce qui se passe dans cette compétition et dans la ligue de chacun des pays, il sera crucial de définir l’avenir des deux.