La Juventus bat Rome et s’installe en demi-finale de la Coupe d’Italie »

Mercredi 22 janvier 2020

La ‘Vecchia Signora’ avait besoin d’un seul temps pour battre Rome 3-1 en quarts de finale de la Coupe d’Italie. L’équipe dirigée par Maurizio Sarri n’a pas montré son meilleur football, mais la force de frappe nécessaire pour passer à l’étape suivante à la recherche de la finale.

Sans donner beaucoup de spectacle, l’équipe dirigée par Maurizio Sarri a profité de trois des cinq arrivées qu’il avait en première étape et a liquidé son rival. La Juventus a battu Rome 3-1 en quarts de finale de la Coupe d’Italie et s’est installée en demi-finale du tournoi où elle est l’équipe la plus gagnante.

Le premier objectif de la réunion était le travail de Cristiano Ronaldo. Le crack portugais est apparu à 26 ′ avec un puissant coup de pied gauche dans la zone rivale, après une contre-attaque mortelle commandée par Adrien Rabiot et une qualification correcte de l’Argentin Gonzalo Higuaín.

Avant de terminer les 45 premières minutes, Douglas Costa a bien assisté l’Uruguayen Rodrigo Bentancur, qui a terminé à moitié verrouillé mais a réussi à marquer à 38 ′ avec un tir serré qui a frappé le bâton et est entré. À la malchance de l’équipe de la capitale, Leonardo Bonucci est apparu derrière tout le monde et a condamné le match à 45 + 2 ′ avec une tête.

Le seul rabais de l’équipe romaine est intervenu au début de la deuxième étape (50 ′) après un formidable tir du turc Cengiz Ünder. Son tir a touché la barre transversale et a touché le dos de Gianluigi Buffon, entrant lentement dans le but du gardien italien expérimenté.

Avec ce résultat, la Juventus est devenue la deuxième demi-finaliste de la Coupe d’Italie, après le triomphe du minimum de Naples contre la Lazio. Les duels en demi-finale seront aller-retour et se joueront respectivement le 12 février et le 4 mars.

