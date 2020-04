La Juventus devance Arsenal en course pour recruter le milieu de terrain du Real Madrid

Date de publication: samedi 11 avril 2020 6:10

Les géants italiens de la Juventus seraient entrés dans la course pour signer Dani Ceballos lors de la réouverture de la fenêtre de transfert et seraient en tête de file pour le signer pour une raison clé, selon le Daily Mail.

Le milieu de terrain offensif a a prêté la saison 2019/20 avec Arsenal mais a eu du mal à trouver une place régulière dans les onze de départ et n’a fait que 14 apparitions en Premier League.

Cependant, on pense que les Gunners tiennent à garder le joueur de 23 ans aux Emirats pendant au moins un an et espéraient négocier un accord avec le Real Madrid, mais pourraient être battus jusqu’à sa signature après que la Juventus a signalé qu’ils sont prêt à payer le prix demandé signalé.

«Los Blancos», qui a signé Ceballos du Real Betis pour 9 millions de livres sterling à l’été 2017, espèrent recevoir près de quatre fois ce chiffre s’ils veulent le vendre de manière permanente et le rapport, qui cite une histoire sur Mundo Deportivo, indique que la Juventus est la seule partie disposée à faire des frais.

Le club de Serie A espère également que son offre de 4,4 millions de livres sterling par an suffira à convaincre l’Espagnol de se joindre à eux, bien que sa destination préférée soit la Liga.

Ceballos s’est fait un nom dans la meilleure ligue de son pays, impressionnant pour le Betis à l’adolescence avant de gagner son déménagement à Madrid. Par conséquent, il pourrait voir un retour en Liga comme une opportunité de reprendre sa carrière après une année décevante dans le nord de Londres.

Les nouvelles signifient que Arsenal peuvent être contraints de passer à d’autres cibles de transfert s’ils ne parviennent pas à convaincre Ceballos de rester avec eux.

Mikel Arteta, qui entamera sa première saison complète en tant que patron, n’a pas caché qu’il cherche à apporter un certain nombre de changements à son équipe et à apporter une réelle qualité avant le prochain mandat.

Philippe Coutinho est une option rumeur pour l’Espagnol, tandis que Jesse Lingard et Cesar Gelaber, également du Real Madrid, ont également été liés.

Autre part, La poursuite d’Arsenal de Chris Smalling a reçu un coup de pouce après un transfert mutuel, le rival a appris qu’il pourrait ne pas être en mesure de payer le défenseur.