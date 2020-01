La Juventus doit commencer à se retirer en Serie A

ROME, ITALIE – 12 JANVIER: Les joueurs de la Juventus FC célèbrent après avoir remporté le match de football de Serie A italienne contre l’AS Roma au Stadio Olimpico le 12 janvier 2020 à Rome, Italie.

(Photo par Claudio Pasquazi / Agence Anadolu via .)

La Juventus est enfin en tête du Scudetto. Ils ont deux points d’avance sur leurs rivaux de l’Inter Milan. La Lazio est la seule autre équipe, même à distance dans la course au titre, six points derrière la Juve.

Pendant la majeure partie de la saison, les Bianconeri occupent la deuxième place, ce qui représente une percée massive. De nombreuses équipes se retrouvent dans des positions comme celle-ci et ont l’impression d’avoir atteint le premier et atteint leur objectif, alors elles se détendent, mais cela conduira à la chute de la Juve. Ils doivent continuer à faire pression et apporter leur meilleur à chaque match.

La Juventus doit appliquer la pression

Loin d’être sûr

La Juventus sera peut-être heureuse de finalement s’asseoir au sommet de la table, mais la course est loin d’être terminée. L’écart de deux points ne signifie rien, et le moindre dérapage peut leur coûter leur position. L’un des principaux problèmes de leur jeu est qu’ils semblent se sentir détendus avant de jouer des matchs faciles, puis abandonner des points qu’ils n’auraient pas dû avoir. Cela peut être démontré par les points tombés à Sassuolo et Lecce.

Dans leurs sept prochains matchs, ils ont un calendrier trompeusement facile, avec Napoli étant leur seul match difficile. C’est exactement le genre de programme qui peut amener la Juventus à perdre des points à être bâclée et trop confiante.

Possibilité d’étendre leur avance

Au cours du mois et demi à venir, la Juventus connaîtra une période de matches lents où elle pourra prendre le temps de se reposer avant de se retrouver dans la compétition européenne. C’est une période dont ils doivent profiter car leurs plus grands rivaux de course au titre ne participent pas à la Ligue des champions. La Lazio et l’Inter pourront concentrer leur temps et leurs ressources sur la ligue, tandis que la Juventus sera divisée et surchargée de compétition en Europe. C’est l’une des seules périodes de la saison où les Bianconeri seront sur un pied d’égalité dans ce domaine, et ils doivent en profiter.

Non seulement il y aura un manque de congestion du luminaire, mais il y aura également un manque de ténacité du luminaire. Le seul adversaire à venir de la Juventus est Napoli, qui a récemment sous-performé. Si les Bianconeri parviennent à obtenir les résultats escomptés, ils peuvent étendre leur avance. L’Inter et la Lazio ont une gamme de matchs beaucoup plus difficile, où ils feront probablement tomber des points. L’Inter et la Lazio devront s’affronter le 16 février, où l’un d’eux perdra inévitablement des points.

Photo principale

Intégrer à partir de .