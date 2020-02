La Juventus économise ses sous pour acheter Paul Pogba, selon des rapports

La Juventus sauve frénétiquement ses sous pour signer Paul Pogba cet été, selon le journal italien Calciomercato.

Les Bianconeri n’ont pas caché leur désir de ramener Pogba au club – il est leur “un grand but” selon le média – mais Manchester United est censé vouloir 150 millions de livres pour le Français.

La Juve a l’habitude de casser la banque pour décrocher un joueur qu’elle veut vraiment. En 2016, Gonzalo Higuain est devenu le joueur le plus cher de l’histoire italienne lorsqu’il a rejoint le club pour 90 millions d’euros (75 millions de livres sterling).

Et maintenant, on pense qu’ils économisent pour un raid d’été pour Pogba en déchargeant des joueurs tels que Emre Can et Mario Mandzukic dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le prêt de Can au Borussia Dortmund et le transfert gratuit de Mandzukic à l’équipe al-Duhail du Qatar permettront au club de Turin d’économiser 11 millions d’euros (9,25 millions de livres sterling) d’ici la fin de la saison et de doubler ce montant la saison prochaine, note Calciomercato.

Le média estime en outre que l’arrivée de Bruno Fernandes à Old Trafford ouvrira la voie au départ de Pogba et même que Cristiano Ronaldo a encouragé Fernandes à rejoindre les Reds pour faciliter le déplacement de Pogba au stade Allianz.

Tout cela sent une théorie du complot désespérée de la part de Calciomercato, mais avec Pogba entrant dans la dernière année de son contrat et le Real Madrid ayant apparemment refroidi leur intérêt pour le joueur de 26 ans, il est certainement vrai que la Juve est l’une des les quelques clubs restants avec les moyens de conclure un accord.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a de nouveau récemment attisé les flammes de cette saga de transfert en cours, déclarant à Sky Sports (cité par Football-Italia.net): «Tout le monde sait que l’ambition des deux parties n’a pas été atteinte ces dernières années. Soyons honnêtes, parlons de l’éléphant dans la pièce… Nous devons donc voir en été si Paul est toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United est toujours dans les plans de Paul. »

United ne peut pas se permettre de laisser un actif d’une valeur de plus de 100 millions de livres en transfert gratuit en juin 2021, donc, selon toute vraisemblance, il devra baisser son prix demandé en juin à moins qu’il ne puisse déclencher une guerre d’enchères entre la Juventus et un autre club .

Tout ce qui dépasse 116 millions de livres sterling ferait de Pogba le deuxième joueur le plus cher de l’histoire, Neymar étant le premier.