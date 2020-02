La Juventus, en juillet sera un défi “galactique” pour deux joyaux transalpins. Les détails

TORINO. Marché d’hiver sur un ton mineur pour Juventus, avec un seul coup placé par Kulusevki dans une perspective d’avenir, le Suédois rejoindra probablement les différents Romero, Pellegrini et Orsolini, complétant la première partie du restyling des Bianconeri dans les prochains mois.

DÉFI GALACTIQUE

En attendant, le diesse Paratici surveille le marché international à la recherche d’un nouveau succès chez Ronaldo, deux noms sur la table mais dans les deux cas il y a une ombre de Real Madrid. Le premier est le milieu de terrain Paul Pogba, de plus en plus short grillé col Manchester United et décide en été d’épouser un projet où il se sent avant tout aimé, ce dernier aspect révélé par le même milieu de terrain français ces dernières semaines. Le “Octopus” a longtemps été une pomme de discorde, Zidane aurait déjà aimé l’été dernier mais il n’était pas satisfait, il y a des rumeurs d’une sorte de diktat présidentiel. Il y a quelques mois, l’accord semblait prohibitif, étant donné les demandes exorbitantes des diables rouges, mais le contrat pour la classe ’93 arrive à échéance (2021, ndlr) et sur les 160 initialement demandés, on pourrait facilement passer à des conseils plus doux, pour un chiffre d’environ 70 à 80 millions. Ces derniers mois, plusieurs anciens camarades de la Juventus ont passé des mots sur le miel pour Pogba, qui a également caché la nostalgie de Turin, une ville qui l’a rendu formidable et dans lequel il trouverait un groupe de haut niveau capable de rivaliser avec les grands noms. de l’Europe.

BIJOU DU MONDE

Le deuxième nom est celui du champion du PSG Kylian Mbappè, un profil jeune mais appartenant déjà à la noblesse du football, qui représente actuellement un véritable rêve de marché pour n’importe quel club, à moins que les désaccords entre Tuchel et la classe ’98 n’entraînent une rupture incurable dans les prochains mois. Opération de plus de 200 millions d’euros, en fait, les Parisiens s’asseoiraient à peine pour négocier moins que ce montant, sanssalaire actuel de 18 millions d’euros qu’il perçoit jusqu’en 2022. Le rêve du champion transalpin, cependant, serait d’habiller la camiseta blanca, Le Real Madrid en tête de liste de ses préférences. Si les choses vont dans la bonne direction entre Zidane et Florentino Perez, un assaut décisif ne peut être exclu en été, également à la lumière de plusieurs transferts importants que les merengues sont prêts à ratifier (Bale, Isco, Diaz, Asensio, Modric et James parmi les entrées possibles). Attention cependant aux implications inattendues du marché, en fait la rumeur veut que la France l’entraîneur français pourrait de nouveau dire au revoir à l’Espagne et serait en pole pour le banc de la Juventus Sarri devrait toucher tous les buts. L’été est loin mais l’axe Madrid-Turin promet des étincelles à la sauce transalpine.