“La Juventus est aujourd’hui très proche de ce que je veux” »Football Press

Dimanche 08 mars 2020

L’Inter Milan avec Alexis Sánchez comme remplaçant, n’a pas réussi à surpasser une Juventus inspirée qui a rendu presque tout parfait. Après une excellente première mi-temps, les «Lombards» ont été battus dans le match qui s’est joué sans public, où la «Juve» a profité au maximum en seconde période.

Le stratège de la Juventus a réussi à proposer un bon jeu tactique pour battre l’un de ses plus proches partisans à Calcio. L’Inter n’a pour sa part pas montré son meilleur football et est resté à la troisième place du classement dans le duel crucial qu’il a eu contre la «Vecchia Signora».

Maurizio Sarri était satisfait de ce que ses élèves ont montré. Le DT, lors de la conférence d’après-match, a déclaré: «Dybala out? Commencer avec Square signifiait le laisser lui et Douglas Costa et retirer les solutions offensives.

Avant une éventuelle obtention d’un nouveau Scudetto, il a ajouté: «Il y a encore 12 matchs à jouer, la route est longue. «Juve» est proche de ce que je veux. Nous venions d’un match où le sentiment était que l’équipe était un peu aplatie. Nous avons donc choisi les joueurs qui pouvaient nous garantir davantage d’un point de vue énergétique, mental et nerveux. Mais ce sont des élections temporaires. »

Avant le bon match de l’auteur du premier but, il a dit: «Ramsey? Par rapport à quand il jouait comme milieu de terrain, il a une condition physique différente, mais il faut dire que dans cette nouvelle position, il se porte bien. »

À la fin, le stratège était clair en montrant son opinion sur ce qui s’est passé avec le coronavirus: «Mes connaissances sont trop limitées pour avoir une idée précise de ce qui serait juste de faire. Il suffit de se demander: “Est-il juste de retirer deux heures de loisirs aux fans ou de mettre les professionnels en danger?”

La Juventus marche en tête avec une escorte exclusive vers le Latium. Si aucun développement majeur ne se produit concernant le virus controversé COVID 19, la «Vecchia Signora» conserverait la première option pour gagner un nouveau Scudetto.