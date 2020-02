La Juventus est tombée de manière inattendue à Hellas Verona lors d’une visite »Pressfootball

Samedi 08 février 2020

Le casting de Turin n’a pas pu visiter Hellas Verona et est tombé étonnamment 2-1. Cristiano Ronaldo a marqué pour la Juve et transformé son dixième but en dix matchs consécutifs. Vérone a terminé sixième de Serie A en positions de coupe internationale.

Surprise au stade Marc’Antonio Bentegodi de Vérone où la Juventus a perdu 2-1 contre Hellas Verona en tant que visiteur lors de la 23e date de la Serie A italienne. ‘Vecchia Signora’ reste en tête du classement à 4 points de son poursuivant le plus proche, l’Inter, qui affrontera demain l’AC Milan.

Malgré le résultat final, la Juventus a créé des occasions de marquer, surtout vers la fin de la première mi-temps. Les buts, qui sont venus en seconde période, ont été payés par Cristiano Ronaldo (65 ′) pour ‘Juve’ et Fabio Borini (76 ′) et Giampaolo Pazzini (86 ′) des douze étapes, après la main infantile de Bonucci dans sa propre zone.

Avec ce résultat, la Juventus reste à la première place du Calcio italien avec 54 points d’attente pour la distance que l’Inter peut couper qui disputera demain la ‘Maddonina Classic’ avec l’AC Milan.

Hellas Verona, quant à lui, a pris la sixième place du tableau avec 34 points et a obtenu des positions de coupe internationale, ce qui a été une excellente campagne pour le casting réalisé par Ivan Juric.

