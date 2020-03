La Juventus et l’Inter s’affrontent à Turin »Pressfootball

Vendredi 06 mars 2020

La «vecchia signora» reçoit un ensemble nécessiteux «nerazzurri», qui ne manquera pas d’ajouter à l’approche du leader Lazio. De l’autre côté, ceux menés par Maurizio Sarri cherchent à reprendre la pointe avec une victoire. Cochez ici les meilleures options pour placer votre pari.

Après la suspension de l’épidémie de coronavirus, la Juventus et l’Inter Milan entament la 26e journée de Serie A avec un nouveau derby italien ce 08/03 dans une Allianz Arena à huis clos. Les deux équipes se battent pour le cu scudetto »et doivent gagner si elles veulent continuer dans le différend avec la Lazio, où l’équipe d’Alexis Sánchez a le plus besoin de points. Pour cela et plus encore, c’est un Soirée Xperto unique.

Une victoire «Vecchia Signora» rapporte 1,85, tandis qu’une égalité à Turin porte le chiffre à 2,60. Un triomphe du club «Maravilla» paie également 2,60 à ceux qui visent cette option. N’oubliez pas de parier sur www.xperto.cl, Xpert Application mobile pour smartphones et dans toutes les agences Polla du pays.

-JUVENTUS EST FAVORI

Ceux dirigés par Maurizio Sarri n’ont plus perdu contre l’Inter depuis septembre 2016. Depuis cet engagement, l’équipe «bianconeri» a remporté quatre des six derniers duels entre les deux clubs de Serie A. De plus, si l’on regarde les 15 dernières rencontres entre ces équipes , L’équipe d’Alexis Sánchez n’a connu que des triomphes à deux reprises et en a tiré six.

-LE BESOIN D’AJOUTER LA VISITE

L’Inter Milan doit être victorieux à Turin. Ceux menés par Antonio Conte sont à la troisième place de la Serie A avec 54 points, et battre Cristiano Ronaldo et compagnie reviendrait à trois points de la Juventus avec un match de moins. Une défaite à l’Allianz Arena pourrait signifier la possibilité de gagner l’insaisissable «scudetto».

-LES MEMBRES VIENNENT IRRÉGULIERS

La “ Vecchia Signora ” vient d’une défaite difficile en France contre l’Olympique de Lyon pour la Ligue des champions, tandis que dans le tournoi local malgré deux victoires consécutives, il a perdu des points importants et a mal joué contre des rivaux de rang inférieur comme Hellas Verona. Les «nerazzurri» viennent de tomber précisément devant la Lazio, l’actuel leader de la Serie A.