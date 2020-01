La Juventus et Milan évaluent l’échange: idée de Bernardeschi pour Paquetà

Paqueta-Bernardeschi, un échange entre Milan et Juventus. Juste une suggestion ou une idée de marché concrète? Selon les rapports de SkySport, au cours des dernières heures, une lueur se serait ouverte pour achever cet échange. Jusqu’à présent, la Juventus aurait interrompu les dialogues, pas convaincu par le Brésilien. Mais qui sait, en ces derniers jours de marché, il n’y aura pas de nouvelles.

Ce serait théoriquement une négociation qui satisferait tout le monde. Les deux footballeurs Je n’ai presque plus de plans techniques des deux équipes. La Juve pourrait saisir un milieu de terrain avec des caractéristiques autres que Ramsey qui, dans cette position, ne convainc pas complètement. Milan, pour sa part, prendrait un outsider, capable d’espacer à droite et à gauche, ce qui donnerait dynamisme et prouesse physique.

Deux mécontents prêts à partir

Pour les deux parties concernées, la saison a mal démarré. La Juventus de 25 ans a pris le terrain 20 fois, mais presque toujours en réserve ou en tout cas il a presque toujours été remplacé. Un objectif actif pour lui. Le milieu de terrain brésilien a également suivi la même tendance, mais sans pouvoir marquer une seule fois au cours des 14 matchs joués. Serait-ce un nouveau point de départ pour les deux?