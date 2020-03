La Juventus gardera Sarri un an de plus sur le banc

En Italie, ils tiennent pour acquis que Maurizio Sarri suivra le prochain cours à la tête du Juventus. La paralysie dans laquelle le football a été plongé en raison de l’émergence du coronavirus rend impossible l’évaluation de la campagne de l’entraîneur napolitain. Le cours a été interrompu au moment clé, alors que son avenir était en jeu. Et avec un dénouement estival prévisible, le club choisira de lui accorder une deuxième année de marge.

La seule certitude de la première campagne de Sarri à Turin, il n’a jamais convaincu. Ils envoient les tons gris et les sensations contradictoires. L’ancien homme de Naples n’a pas réussi à mettre en œuvre son style offensif caractéristique et le mouvement rapide du ballon. De plus, le «Vecchia Signora» a perdu sa fiabilité défensive, l’une de ses grandes vertus.

Mais finalement, l’entité «bianconera» est restée fidèle à son gène compétitif: gagner toujours, quoi qu’il en soit. L’arrêt dérivé du Covid-19 a laissé le Juventus en tant que leader du Série Aainsi que vivre dans le Coppa Italie et la Ligue des champions. Cependant, les Piémontais ont dû surmonter le 1-0 inscrit dans Lyon pour accéder aux salles de la compétition continentale maximale. Au contraire, Sarri il aurait été très touché.

Maintenant, le scénario est différent. Au moins, ils l’affirment depuis l’Italie. Il est impossible de dire quand les compétitions reprendront, mais le scénario le plus probable est qu’elles se terminent en été et d’une manière exténuante – avec des matchs tous les trois jours. Une situation totalement anormale qui ne déterminera pas l’avenir de Sarri. En période d’incertitude, la directive «bianconera» opte pour la stabilité.

Selon la «Gazzetta dello Sport», le technicien est détenu mardi à son domicile de Turin. Avec lui, son chien inséparable Ciro. Ce n’est pas le cas de sa femme Marina et de son fils Nicolé, qui sont restés dans la Figline toscane Valdarno. Dans sa retraite solitaire, Sarri passe des heures à analyser des données et des vidéos sur le football. Se casser la tête pour qu’une fois pour toutes les pièces de son Juventus en forme.