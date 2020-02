“La Juventus-Inter est comme un Madrid-Barça”

Le Portugais Cristiano Ronaldo a déclaré vendredi que le duel de son équipe ce dimanche avec l’Inter Milan en Serie A est “Comme un classique du Real Madrid-Barcelone” et a nié que l’équipe de Turin soit dans un moment de “panique”.

28/02/2020 à 21:08

CET

SPORT.es

“La Juventus-Inter sera un grand match, comme un classique du Real Madrid-Barcelone, qui joue également à peu près à la même heure ce dimanche (20h45 Juventus-Inter et 21h00 Madrid-Barcelone). C’est agréable de jouer à de grands jeux, ce sont ceux que vous aimez jouer“, a déclaré Cristiano dans une interview à la télévision italienne” Sky Sport “.

“Ce sera un match fantastique, contre un grand rival. Nous voulons un excellent résultat, désolé de ne pas avoir de supporters dans notre stade. Nous sommes tristes, mais la responsabilité est la même. J’espère que la Juventus pourra obtenir un excellent résultat. “

La Juventus-Inter sera l’un des cinq matches de Serie A qui se joueront à huis clos pour des raisons de sécurité en raison de l’alerte au coronavirus, qui a fait 21 morts et plus de 800 confirmés infectés en Italie.

“Les joueurs jouent pour les fans. Il sera rare de jouer un si gros match sans public. Mais nous devons privilégier la santé. La Juventus doit être prudente et respecter les décisions. Nous ne sommes pas contents de ne pas avoir de fans, mais la santé passe avant tout“, a déclaré Cristiano.

Ça fait mille

Le CR7 jouera contre l’Inter le 1000e match de sa carrière avec les premières équipes (Sporting, Manchester United, Real Madrid et Juventus) et a estimé que cette “grande réussite signifie que l’effort, l’engagement et le talent sont payants”.

Il a souligné qu’il prévoyait de continuer à jouer “des centaines” d’autres matchs, à commencer par une Juventus-Inter dans laquelle, s’il marque, il pourrait établir le record de plusieurs jours consécutifs en voyant la porte de la Ligue italienne qu’il détient actuellement aux côtés de l’Argentin Gabriel Omar Batistuta et de l’Italien. Fabio Quagliarella

“Les disques viennent, j’en ai beaucoup. Ils arrivent naturellement. C’est un bon disque, mais ça ne m’inquiète pas. J’ai de meilleurs disques que ça. Ma priorité est d’être bien, de gagner des matchs et ensemble nous pouvons le faire“at-il dit.

Il a également commenté la grave défaite subie mercredi contre Lyon (1-0) lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, ce qui met la Juventus dans les cordes.

“Parfois, ce que vous entraînez ne ressort pas dans le jeu. Je ne vois pas l’équipe paniquée ou dans un moment dramatique. Dans le football, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Mais l’équipe s’améliore, j’ai confiance”, a déclaré CR7.

“La chose à propos de Lyon peut arriver, c’est le football, nous ne sommes pas satisfaits du match. Dans Champions cela peut arriver, c’est toujours difficile, mais nous avons le tour, nous sommes confiants que nous allons changer le résultat et aller de l’avant”, a-t-il ajouté.