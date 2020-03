La Juventus-Inter ne passe pas à domicile: voici les données au stade | Serie A

Grâce à une analyse approfondie des chiffres qui ont caractérisé la saison des gardiens de but, La Juventus a également souligné des statistiques importantes sur les draps propres dans le Derby italien, dernier match joué et remporté par les bianconeri: «Contre l’Inter, un fait qui n’est pas nouveau: en fait, la Dame a gardé la feuille blanche pendant cinq matchs consécutifs à domicile du Derby d’Italia, pour la deuxième fois dans l’histoire de la Serie A, la première en décembre 1999 (sept dans ce cas). Et avant ce match, la Juventus avait gardé la feuille blanche dans 49% des matchs à domicile contre l’Inter en Serie A (42/86), un pourcentage qui grimpe à 63% à l’ère des trois points de la victoire (15/24 ) ».