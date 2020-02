La Juventus-Inter se jouera à huis clos par Coronaviru Alert

Le match correspondant à la vingt-sixième journée de la Serie A italienne entre le leader de la Juventus Turin et l’Inter Milan, prévu dimanche prochain, ça se jouera à huis clos, dans le domaine des mesures de sécurité suite à l’alerte du coronavirus.

24/02/2020 à 23:26

CET

EFE

Le ministre des sports, Vincenzo Spadafora, a rapporté lundi dans des déclarations à la télévision nationale “Rai 2” que le gouvernement avait décidé d’accepter la demande de continuer à jouer, bien qu’à huis clos, reçue par la Fédération italienne de football (FIGC).

“Nous avons décidé d’interdire les événements sportifs, outre la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, également dans le Frioul-Vénétie Julienne, la Ligurie et l’Émilie-Romagne. L’interdiction est jusqu’à dimanche prochain “, a déclaré Spadafora.” Suite aux demandes formulées par le monde du sport, nous avons autorisé set jouer à des jeux à huis clos“at-il ajouté.

En attendant que la Ligue de Serie A officialise les décisions finales, les matchs qui se joueront à huis clos seront Udinese-Fiorentina, Milan-Gênes, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona et Juventus-Inter. Pour l’instant, en attendant l’évolution de l’urgence, Lazio-Bologne, Naples-Turin, Lecce-Atalanta et Cagliari-Roma se joueront portes ouvertes.

En outre, L’Inter Milan recevra les Ludogorets ce jeudi à San Siro à huis clos, au retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, avancent les médias italiens. Un total de sles gens d’ete sont morts et plus de 220 ont été infectés par le coronavirus dans le nord de l’Italie, provoquant une situation d’urgence et une alerte maximale