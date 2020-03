La Juventus-Inter se jouera ce dimanche

Le classique entre le leader de la Juventus Turin et l’Inter Milan, troisième classé, correspondant à la vingt-sixième journée de la Serie A, et reporté dimanche dernier en raison de l’alerte pour le coronovirus, se jouera dimanche 8 mars à huis clos, a fait savoir la Serie A League.

03/05/2020

À 20:32

CET

EFE

Après le décret approuvé par le gouvernement mercredi, dans lequel il est interdit de contester les manifestations sportives qui rassemblent de nombreuses personnes par précaution pour la dissémination du coronavirus, la Ligue de Serie A a décidé de récupérer ce dimanche et lundi les six rencontres reportées le Le week-end dernier

En particulier, la Juventus-Inter, considéré comme le “derby de l’Italie”, se jouera dimanche à 20h45 en italien (19h45 GMT), alors que des heures avant elle touchera Milan-Gênes, Parme-Spal, Sampdoria-Vérone et Udinese-Fiorentina. Sassuolo-Brescia terminera le programme lundi à 20h45 en italien (19h45 GMT).

Concernant les quatre matches du vingt-cinquième jour reportés pour des raisons de santé liées au coronavirus, qui a déjà fait plus d’une centaine de morts et plus de 3000 infectés en Italie, le La Ligue de Serie A a choisi le 18 mars comme date pour jouer Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari et Torino-Parma.

Il n’y a toujours pas de date fixe pour jouer à l’Inter-Sampdoria, car les Milanais, rivaux de Getafe en Ligue Europa, pourraient ne pas avoir de jour disponible avant la fin du mois de mai.