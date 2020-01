La Juventus, loin pour s’échapper? Et Dybala appelle Pogba …

Le report dimanche du premier jour de retour, joué dimanche à 20h45, a montré que le Juventus est prêt à s’envoler. Les bianconeri, dans le match joué contre Parme, ont géré la victoire avec beaucoup de maturité et de force, démontrant une fois de plus que l’équipe à battre, en Serie A, reste celle d’Andrea Agnelli. Après le faux pas duInter sur le terrain difficile de Lecce, bref, les bianconeri en ont profité.

Victoire et évasion

Cette victoire, remportée entre les murs d’amis, a signifié que la Juventus a commencé à s’échapper pour le titre (actuellement il est de + 4 sur le second). Mattatore du soir, avec un corset, l’habituel Cristiano Ronaldo, en période de grâce a marqué 16 buts en 17 matchs. Pour marquer de 7 matchs consécutifs, les Portugais ont puni un coriace parme qui, au début de la seconde mi-temps, avait dessiné avec Corneille. Lorsque nous sommes à mi-chemin, voici la première déchirure du classement en haut.

Paulo Dybala toujours protagoniste

Dans la victoire remportée hier soir, dans le report de la Serie A, de la Juventus contre Parme, il ne faut pas donner tous les mérites au champion portugais Cristiano Ronaldo, capable de réaliser un doublé décisif. Le mérite appartient à toute l’équipe noir et blanc, capable de tourner parfaitement et synchronisé sous la direction du barreur Maurizio Sarri. Ces derniers mois, l’ancien entraîneur de Naples a trouvé un grand champion capable d’éclairer et de changer la course à tout moment.

C’est à propos de Paulo Dybala, le champion argentin surnommé le Joya, qui semble avoir retrouvé l’émail du passé. Le but de la victoire finale contre Parme est en fait né d’un ballon inventé et créé par l’as argentin. Dybala dans cette première phase de la saison a augmenté progressivement avec la performance et au cours des dernières semaines, il semble être revenu à celui d’il y a quelques années. Le numéro 10 de la Juventus a jusqu’ici marqué 26 matches entre la ligue, la Ligue des champions et la Coupe d’Italie, retrouvant le chemin du but 11 fois avec 10 passes décisives en faveur de ses compagnons. Des chiffres qui sont bons pour l’entraîneur et surtout la Juventus car en été il avait été rejoint dans plusieurs clubs et donné en entrée.

Paulo Dybala appelle Paul Pogba à la Juventus

Après la belle prestation face à Parme, dans le report d’hier soir, le champion argentin Paulo Dybala a rendu public des reportages aux journalistes présents dans la zone mixte. Le numéro 10 argentin, interrogé sur un éventuel départ, a clairement exprimé son souhait de rester encore longtemps devant le tribunal de la Juventus. Puis il a laissé partir des souvenirs importants de son grand ami Paul Pogba actuellement footballeur du Manchester United: «Paul et moi avons une bonne relation, quand il a joué ici, nous cherchions toujours un moyen de célébrer de nouveaux objectifs. Nous en avons fait beaucoup, donc les célébrations ont souvent changé. J’espère qu’un jour nous pourrons à nouveau célébrer ensemble. ” Est-ce que cela fait allusion à un retour?

Une déclaration, en fait, qui peut non seulement être le résultat d’une bonne mémoire du champion argentin, mais pourrait être le début d’un slogan d’été possible qui conduirait au retour sensationnel du milieu de terrain français Paul Pogba. Les fans de la Juventus, qui n’ont jamais oublié leur favori, l’accueilleraient à bras ouverts.

