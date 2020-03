La Juventus met fin à sa quarantaine avec trois joueurs infectés demain

La Juventus Turin terminera les deux semaines de quarantaine ce mercredi après la confirmation du premier coronavirus positif dans l’équipe, le défenseur italien Daniele Rugani, auxquels s’ajoutèrent quelques jours plus tard ceux des Français Blaise Matuidi et l’Argentine Paulo Dybala.

24/03/2020 à 18:59

CET

sport.es

Les trois footballeurs infectés sont asymptomatiques et en bon état, comme les 118 autres membres de la «Vecchia Signora», dont des joueurs, entraîneurs, managers et collaborateurs, qui ont respecté ces deux semaines de quarantaine.

Cette période d’isolement a été ordonnée par le club après que la Juventus eut confirmé le mercredi 11 mars, le positif de Rugani, premier joueur infecté en Serie A italienne

Si la plupart des joueurs de l’équipe de jeunes étaient mis en quarantaine à Turin, à domicile ou à l’hôtel J, la structure hôtelière du club, cinq ont obtenu le feu vert pour quitter l’Italie et retourner dans leur pays.

Il s’agit du portugais Cristiano Ronaldo, qui s’est rendu à Madère il y a deux semaines pour prendre soin de sa mère, Dolores Aveiro, qui a souffert d’un problème cérébrovasculaire, l’Argentine Gonzalo HiguaínBosniaque Miralem Pjanic, l’allemand Sami Khedira et le brésilien Douglas Costa.

Tout le monde a pu quitter Turin parce qu’ils ont subi un examen qui a confirmé leur négatif pour le coronavirus, le club bianconero a informé EFE. Dans le cas de Higuain, l’Argentin a présenté son certificat aux autorités de l’aéroport de Turin avant de rentrer chez lui.

Le club turinois a récemment expliqué à l’EFE que, faute de séances d’entraînement au centre sportif, les joueurs ont le droit de rentrer dans leur pays, en attendant la reprise de la compétition.

La Serie A a été suspendue jusqu’à une date à déterminer et, après les 26 premiers jours, la Juventus est le leader avec un point d’avance sur la Lazio.

L’équipe de l’Inter Milan, qui a affronté la Juventus le 8 mars, a respecté quinze jours de quarantaine sans qu’aucun de ses joueurs ne soit positif pour le coronavirus.

Au total, il y a douze joueurs de Serie A infectés: en plus des trois de la Juventus, les Italiens souffrent de cette maladie Manolo Gabbiadini, Antonino La Gumina, le norvégien Morten Thornsby, le suédois Albin Ekdal et le gambien Omar Colley, de Sampdoria, l’Argentine Germán Pezzella, le croate Dusan Vlahovic y Patrick Cutrone, de Fiorentina, et Mattia Zaccagni, de Brescia.