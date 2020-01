La Juventus mise au défi pour le titre de Serie A

NAPLES, ITALIE – 26 JANVIER: Cristiano Ronaldo de la Juventus lors du match de Serie A entre le SSC Napoli et la Juventus au Stadio San Paolo le 26 janvier 2020 à Naples, en Italie. (Photo par Francesco Pecoraro / .)

La Premier League est considérée par de nombreux fans comme la meilleure compétition nationale au monde. Chaque année, il y a une course au titre intense, une bataille de relégation et une lutte pour les places en Ligue des champions. Au cours de la dernière décennie, il y a eu quatre champions différents; Chelsea, Leicester City, Manchester United et Manchester City, une équipe qui n’a jamais remporté trois années consécutives. Les autres grandes ligues européennes ne ressentent pas cette même excitation, car elles sont dirigées par des dynasties. La Juventus, le PSG et le Bayern sont incontestés dans chacune de leurs compétitions nationales.

La Juventus de Ronaldo pourrait être détrônée dans la poursuite du titre de Serie A

L’Inter a le potentiel de détruire la Juventus et de les empêcher d’atteindre le titre de Serie A

La Juventus a remporté la Serie A huit fois au cours de la dernière décennie. Ils cherchent à prolonger cette course avec un autre titre cette année. Cette année, cependant, la Juve ne peut pas simplement naviguer vers l’argenterie sans même essayer. Antonio Conte a organisé une reconstruction de l’Inter pour défier le trône, en une seule saison. Conte prend des joueurs qui sont sous-performants ou qui ne sont pas satisfaits et les recrute. Il s’agit notamment de Romelu Lukaku, Ashley Young et Alexis Sanchez. Tous ces payeurs n’étaient pas contents dans leurs clubs, et lorsque Conte les a signés, leur forme s’est immédiatement améliorée, probablement grâce à un moral plus élevé. Il vient d’être nommé cet été, mais il a déjà créé une équipe acharnée. La Juventus de Sarri a l’air bâclé et Conte est prêt à bondir.

La Juventus n’a que trois points d’avance en championnat et n’a pas été cohérente. Après avoir perdu à la dixième place Napoli, la Juventus doit intensifier son jeu afin de garder son avance. L’Inter de Conte semble se concentrer uniquement sur le détrônement des Bianconeri, après avoir peu réfléchi à leurs autres compétitions. L’Inter a été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes et pourra utiliser la Ligue Europa pour faire tourner son équipe. La Juve, quant à elle, a devant elle des KO difficiles, donc elle doit également dépenser de l’énergie en Europe, ce qui donne à l’Inter un avantage.

La Lazio applique également une pression

L’Inter n’est pas le seul candidat au titre à être précis et concentré. La Lazio est à la troisième place, à seulement deux points de l’Inter, avec un match en main, et fait également pression. La Lazio a encore plus de raisons que l’Inter d’avoir faim du Scudetto. Ils ont été éliminés de la Ligue Europa et de la Coppa Italia, la compétition qu’ils ont remportée l’année dernière. La ligue est leur dernier espoir, et c’est leur meilleure chance depuis des années. Menés par un Ciro Immobile en forme, les Eagles ont l’air mortels.

La pression exercée sur la Juve est sans précédent ces dernières années, et cela pose la question; savent-ils comment gérer la pression, ou vont-ils craquer? Ronaldo est connu pour se présenter en cas de besoin, et c’est exactement ce qu’il a fait, mais il ne peut pas garder sa forme pour toujours, et la Juve compte trop sur lui. Sera-ce l’année où ils seront finalement détrônés?

Les matchs décisifs

La saison entière a culminé en une finale épique, et de nombreux grands matchs à venir décideront des champions éventuels.

Juventus contre Fiorentina, Inter contre Fiorentina et Lazio contre Fiorentina

La Fiorentina n’est peut-être pas très bien placée sur la table, mais elle a obtenu des résultats impressionnants, forçant l’Inter et la Juve à perdre des points.

Lazio v Inter

Numéro deux vs numéro trois. La course est si proche que ce match pourrait mélanger quelques positions au sommet. C’est également une grande opportunité pour la Juventus de prolonger son avance car ses adversaires perdront des points. Le vainqueur de celui-ci sera l’équipe sur la queue de la Juve.

Juve v Inter

Le grand! Conte fait face à son ancienne équipe et espère anéantir leurs espoirs de titre. La Juventus a remporté la première rencontre d’un but de Dybala, mais Conte a travaillé dur cet hiver pour renforcer son équipe. Ce sera sûrement le décideur à moins qu’une des équipes ne décroche des points faciles dans la dernière ligne droite.

Lazio v Atalanta

Lors de la première rencontre entre ces deux parties cette saison, Atalanta a forcé la Lazio à perdre deux points vitaux. S’ils le font à nouveau, cela ruinera sûrement la saison de la Lazio, et cela semble possible avec Atalanta battant Torino sept à zéro.

Juve v Lazio

La Lazio a résolument battu la Juve à deux reprises dans toutes les compétitions cette saison, les deux équipes devront donc être sur leurs gardes pour rester en lice. La course au titre est très serrée, donc chaque point est vital.

Photo principale