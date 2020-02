La Juventus n’a pas eu besoin de “CR7” pour battre Brescia et continuer “

Dimanche 16 février 2020

L’équipe de Turin a profité d’un homme de plus après l’expulsion de Florian Aye (37e) et a facilement plié Brescia. La Juventus, qui n’avait pas Cristiano Ronaldo, n’a eu aucun problème et a gagné 2-0, assurant la direction de la Serie A, en attendant ce que l’Inter Milan fait.

Malgré l’absence de la figure de l’équipe, la Juventus a pu les corriger sans Cristiano Ronaldo, qui a reçu du repos dans le duel, et a battu Brescia en tant que local. L’équipe de Maurizio Sarri a gagné sans problème 2-0 et continue de combattre côte à côte la direction de la Serie A.

La première mi-temps s’est développée également et Brescia a contenu les attaques de l’équipe de Turin, mais la différence est survenue après la visite avec un homme de moins après l’expulsion de Florian Aye (37 ′) double jaune, qui en a profité. La Juventus ouvre le compte après le score impeccable de coup franc direct de Paulo Dybala (38 ′).

En seconde période, les actuels champions d’Italie ont dominé le match sans en exiger trop et dans la dernière section, ils ont condamné le compte grâce à la vente aux enchères de Juan Guillermo Cuadrado à la 75e minute.

Le résultat a aidé la Juventus à maintenir son avance avec 57 points, mais il peut partager le sommet avec l’Inter Milan, selon ce qu’il fait contre la Lazio. Brescia, d’autre part, coule au bas de la table et était à l’avant-dernier endroit, ajoutant 16 unités et avec un danger de descente directe.

Galerie d’images