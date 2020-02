La Juventus n’a pas pu visiter Lyon

Lyon a fait ses devoirs et a battu la Juventus par un minimum lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions disputée au Parc OL.

L’équipe italienne avait la possession du ballon et des opportunités les plus claires, mais elle n’a pas pu briser une équipe qui se tenait bien et a atteint l’ouverture du tableau des scores en une demi-heure de jeu grâce à un jeu de Lucas Tousart.

C’est un succès pour la Juve qui, bien qu’il ait joué en tant que visiteur, était clairement le favori et ne pouvait même pas marquer un but qui servirait, et beaucoup, dans le match revanche.

Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo ont fait les gros titres de l’équipe de Sarri qui n’a pas réussi à terminer le but à tout moment pendant le match. Bien qu’il ait eu des opportunités, le manque de but était la clé pour que les Italiens quittent la France sans marquer.

En seconde période, le match était presque un monologue de la Juventus face à une solide défense de Lyon. À la fin, il y a eu une controverse sur une pièce dans laquelle Dybala contrôlait la zone et a subi une saisie que l’arbitre ne comprenait pas nécessaire.

Lyon est donc reparti avec un résultat important et peut-être inattendu et revient en revanche dans l’espoir de pouvoir descendre à l’un des favoris. Le tour se jouera le 17 mars à Turin.