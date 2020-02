La Juventus ne descend pas du haut et a gagné avec le but de Cristiano et l’aide de Dybala

La Juventus a remporté aujourd’hui une victoire clé dans son combat pour remporter un nouveau titre de champion. L’ensemble de Turin a été imposé par 2 à 1 lors de sa visite avant le SPAL et, de cette façon, il a été assuré la permanence en tant que pointeur et sans laquelle la Lazio peut l’atteindre à cette date.

Cristiano Ronaldo a ouvert le compte de Vecchia Signora à 39 minutes. Avec cet objectif, il a atteint 21 cris et est deuxième, encore loin d’Imbobile qui compte 26 conquêtes.

À 15 minutes de la deuxième mi-temps, Aaron Ramsey a prolongé le score après une superbe passe de Paulo Dybala. Andra Petagna, du pénal, remettrait le SPAL à 69 minutes.

La Juve a ainsi ajouté sa deuxième victoire consécutive et compte 19 matchs remportés en 25 matchs. Plus loin, la Lazio (quatre points avec un match de moins) et l’Inter (6 points avec un match de moins) se trouvent.

Dans la prochaine date, la Lazio affrontera Bologne tandis que la Juventus jouera une crise cardiaque contre l’Inter de Lautaro Martínez et Lukaku. Ce duel pourrait finir par définir le championnat à 13 dates de clôture.