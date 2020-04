La Juventus offre à Manchester United cinq options de swap Paul Pogba

Manchester United envisagerait cinq joueurs de la Juventus différents qui ont été proposés en échange de Paul Pogba.

Selon Tuttosport, les noms proposés sont Douglas Costa, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot.

À première vue, il semblerait qu’il s’agisse davantage d’une liste de joueurs que la Juventus est prête à échanger plutôt que de joueurs auxquels United envisagerait sérieusement.

Costa est un ailier droit de 29 ans et il est presque certain que les Red Devils envisageront des options plus jeunes dans cette position, comme Jadon Sancho. Sandro a également 29 ans et un arrière gauche de classe mondiale – mais ce n’est pas un domaine dans lequel United doit se renforcer.

Pjanic est maintenant du mauvais côté des 30 ans, Rabiot a peu fait récemment pour démontrer sa valeur et le record de blessures de Ramsey en ferait un candidat très improbable pour un passage à Old Trafford.

Le fait est que la Juve se présente comme un enfant désespéré à l’école qui veut échanger votre article sympa mais continue à offrir des trucs en échange que vous ne voulez vraiment pas.

Le seul joueur de l’équipe turinoise qui, à ce stade, pourrait tenter les Red Devils est le défenseur Matthijs de Ligt, mais encore une fois, le défenseur central n’est pas une position prioritaire à Old Trafford pour le moment.

L’histoire suit une similaire de Calciomercato.com cette semaine qui affirmait que le PSG offrait Julian Draxler et Angel di Maria en échange du Français.

L’été dernier, le Real Madrid a offert le flop James Rodriguez en échange de Pogba.

S’il est probablement vrai qu’un échange de joueurs est le moyen le plus probable pour le joueur de 27 ans de quitter United dans la prochaine fenêtre de transfert, ses prétendants devront mettre quelque chose de bien mieux sur la table s’ils veulent que les Red Devils le fassent. être tenté.

Le meilleur joueur du PSG serait peut-être le milieu de terrain de 27 ans, Marco Verrati. L’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez pourrait être une perspective tentante et le Real Madrid devrait proposer quelqu’un comme Federico Valverde, Casemiro ou Isco pour rendre les choses intéressantes. À 30 et 34 ans respectivement, même Toni Kroos et Luka Modric sont trop vieux pour être sérieusement envisagés.

La crise financière du football nous a certainement plongés dans des eaux inexplorées et quel que soit l’avenir de Pogba, il est probable qu’une certaine créativité sera nécessaire pour conclure un accord suffisamment sûr et tentant pour toutes les parties.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.