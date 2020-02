La Juventus offrira à Man Utd au moins 50 millions d’euros et à Ramsey pour Pogba

Date de publication: jeudi 20 février 2020 1:34

La Juventus travaille dur pour conclure un accord d’échange afin d’amener Paul Pogba à Turin cet été avec le Français prêt à quitter Manchester United, selon des informations.

Le joueur de 26 ans a exprimé un fort désir de quitter Old Trafford l’été dernier et la Juventus aurait fait partie des clubs intéressés par la signature du milieu de terrain.

Uni ne voulait pas vendre, cependant, et a pu garder les acheteurs potentiels à la porte avec leur évaluation de 150 millions de livres sterling du joueur.

Ole Gunnar Solskjaer a récemment déclaré que Pogba était «désespéré» pour jouer à nouveau avec Man Utd mais les signes pointent vers son départ.

Les Red Devils ont signé le vainqueur de la Coupe du monde pour 89 millions de livres sterling de la Juventus en août 2016 et sont désireux de réaliser un bénéfice, mais ce prix semble de plus en plus bas alors qu’une sortie inévitable se profile.

Les géants de Turin souhaitent toujours signer à nouveau Pogba et préparent déjà une offre de transfert impliquant l’un de leurs joueurs, selon un rapport du Daily Express.

Et le journaliste sportif italien Nicolo Schira affirme que la Vieille Dame prévoit d’offrir United 42 M £ – 50 M £ (50 M € – 60 M €) plus Aaron Ramsey.

Ramsey rejoint la Juventus l’été dernier gratuitement après l’expiration de son contrat avec Arsenal, mais a eu du mal à faire sa marque en Serie A, avec seulement deux buts en 21 apparitions.

Schira a confirmé que Pogba veut toujours quitter Old Trafford et que son premier choix reste la Juventus.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a révélé la semaine dernière qu’il était en contact avec les champions de Serie A pour ramener son client à Turin.

Le représentant néerlandais a également secoué quelques cages cette semaine en sortant Solskjaer sur les réseaux sociaux après que le patron de United a déclaré: “Paul est notre joueur et non Mino.”