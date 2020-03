La Juventus prépare les rénovations de Buffon, Matuidi et Chiellini

La suspension de toutes les activités sportives n’a pas pour le moment ralenti les rénovations ou les plans du prochain marché de transfert. Contournant tout le problème de la pandémie de coronavirus, le Juventus vous voulez commencer à réparer votre modèle et Il prévoit de renouveler Buffon, Chiellini et Matuidi.

22/03/2020 à 19h30

CET

Tellement Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini terminent leur contrat le 30 juinOu bien, comme indiqué par le portail italien «Corriere di Torino», le club finaliserait les nouveaux contrats pour les joueurs.

Dans le cas de milieu de terrain français, qui est l’une des personnes infectées par l’équipe des coronavirus, est arrivée dans l’équipe à l’été 2017 avec un contrat qui vous a permis d’exercer votre prolongation d’un an, clause appliquée il y a quelques semaines. “Je suis heureux de continuer encore une année, il n’y a jamais eu de doute car je me sentais en confiance et ma famille s’y sent bien”, a déclaré le footballeur lui-même.

Le gardien de but «bianconero» Il a pratiquement passé toute sa carrière sportive à la Juventus et serait prêt à renouveler pour une autre année. Après 18 saisons infatigables pour Buffon, il a décidé d’aller au PSG pendant un an. Cependant, il a décidé de revenir en 2019 pour vivre de grandes émotions avec le club de sa vie et où, probablement, il veut prendre sa retraite un jour.

Chiellini Il est également l’un des joueurs classiques de «La Vecchia Signora». Depuis son arrivée en 2005 jusqu’à aujourd’hui, le capitaine actuel est l’un des principaux défenseurs de l’Italie. Cependant, il a déjà 35 ans et son temps dans l’élite du football pourrait être compté. La Juventus veut compter sur lui jusqu’au dernier moment.

Après avoir surmonté une grave blessure au ligament croisé, l’Italien voulait être en pleine forme pour l’Eurocup. Mais la pandémie de Covid-19 et le report officiel de la nomination le forceront à travailler deux fois plus dur.