La Juventus proche d’Alex Telles

Indiscrétion sensationnelle d’Espagne: le Juventus serait très proche de fermer pour Alex Telles en juin. L’arrière complet du Porto serait enclin à retourner en Italie après sa récente expérience à l’Inter.

Les détails de la négociation

Les Lusitaniens évaluent le joueur de la classe 92 ′ à environ 25 millions d’euros et les Bianconeri ont besoin d’un autre arrière gauche en plus d’Alex Sandro pour la saison prochaine. Jusqu’à présent, le Brésilien a disputé 21 matches en Liga Nos, comptant jusqu’à huit buts et cinq passes décisives. Don Balon le rapporte.