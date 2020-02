Série A



La Juventus profite de la sanction de la ville et prendrait l’une de ses figures





Miguel Machado





20 février 2020 à 17 h 09

Le club turinois regarde de côté le problème du club anglais et a «séduit» l’un de ses joueurs

Manchester City a été sanctionnée par l’Uefa et ne pourra pas participer à des tournois internationaux pendant deux saisons, soit deux ans sans Champions ni Ligue Europa.

La Juventus, avec son grand chéquier, profiterait de cette émission et ferait une offre importante de 70 millions d’euros pour emmener Gabriel Jesus, un garçon de 22 ans.

Selon “ The Sun ”, le club turinois garderait à l’esprit que le joueur ne voudrait pas continuer à cause de ce manque de tournois et que, de plus, l’équipe dirigée par Pep Guardiola serait d’accord avec l’argent, car la pénalité les affectera économiquement.

L’attaquant pourrait rejoindre le trident avec Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo. Nous devrons attendre la fin des négociations et si la signature a lieu au milieu de cette année.