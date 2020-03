La Juventus recueille plus de 340 000 euros contre le coronavirus

La Juventus a levé plus de 340 000 euros en dons à la région du Piémont pour lutter contre l’urgence du coronavirus, qui a déjà fait 1 016 victimes et plus de 15 000 personnes infectées en Italie.

13/03/2020

Le à 18:45

CET

EFE

“Le Club, les premières joueuses de l’équipe et l’équipe féminine ont décidé de lever des fonds pour aider la région du Piémont dans l’achat de ressources médicales et pour aider les structures de santé et le personnel médical”, indique le communiqué de la Juventus.

L’initiative de l’équipe de Turin, dite “Séparée mais unie”, utilise la plateforme “Gofundme” et en quelques heures déjà a levé plus de 340 000 euros grâce aux dons de plus de 1 100 personnes.

Juventus, dont la défense italienne Daniele Rugani testé positif pour le coronavirus mercredi dernier, s’est fixé un objectif d’un million d’euros de dons. L’ensemble du personnel du club, en plus du personnel technique, des managers et collaborateurs, soit 121 personnes au total, est actuellement en isolement volontaire.

Face à l’épidémie, le gouvernement italien a ordonné dans sa dernière Décret de fermeture de toutes les entreprises à l’échelle nationale, sauf ceux qui offrent des services essentiels comme les supermarchés et les pharmacies, jusqu’au 25 mars.