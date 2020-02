“La Juventus remportera la Serie A”

La Juventus a de nouveau des rivaux pour le titre. Les bianconeros sont implacables depuis 8 ans en Italie. Non seulement ils remportent le trophée, mais personne n’est capable de suivre le rythme pendant les 38 jours du «Scudetto». Cette année semble différente, puisque La Lazio et l’Inter ont respectivement 1 et 3 points d’avance, une action qui n’a pas été vue le jour 24 pendant de nombreuses années.

19/02/2020 à 16h40

CET

Oscar Cubero

Malgré cela, Zdenek Zeman ne fait pas confiance au Sorpasso cette saison. L’entraîneur de la Roma et de la Lazio, parmi d’autres équipes italiennes, a accordé un entretien à l’ANSA où il a avoué qu’il ne croyait pas que les équipes de Conte et Inzaghi soient prêtes à maintenir le niveau, bien qu’il admette que la Juve doit “faire face” avec d’autres clubs, ce qui ne s’est pas produit au cours des autres années. Mais apprécient hautement le travail des deux, en particulier le céleste: “Ils jouent un excellent championnat, l’espoir est de continuer comme ça”. Il semble que la Lazio remonte la pente après avoir été plusieurs saisons sans lever la tête. Il ne voit pas de comparaisons possibles entre la Lazio de 74 ‘ou 00’ car “c’était d’autres fois”.

Il a également eu des mots d’encouragement pour Roma, une équipe qui s’est entraînée en deux étapes – de 1997 à 1999 et de 2012 à 2013 – et qui n’a pas de saison souhaitée: “J’espère que vous pourrez vous lever bientôt, j’encourage les deux équipes de la capitale”.

Le Tchèque n’exclut pas son retour sur les bancs: “Je suis disponible. J’ai beaucoup donné, mais je pense que je peux encore donner quelque chose à ce monde.” À 72 ans, et après plus de 40 saisons sur les bancs, il a toujours la motivation pour continuer l’entraînement.