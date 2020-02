La Juventus s’est remise en finale et a fait match nul contre Milan pour la Coupe d’Italie »

Jeudi 13 février 2020

La ‘Vecchia Signora’ a réalisé un match nul 1-1 sur la finale contre une boîte rossonero qui avait l’air mieux pendant les 90 minutes du match aller en demi-finale de la Coupe d’Italie. Avant Rebic et Crisitano Ronaldo étaient les buteurs de la journée qui avait l’expulsion de Theo Hernández.

En première demi-finale de la Coupe d’Italie, Milan a fait match nul 1-1 avec la Juventus et va avec une parité pour fermer la clé au stade Allianz. L’équipe dirigée par Stefano Pioli a toujours été supérieure et a réussi à maintenir l’avantage jusqu’à 90 minutes quand une pénalité appliquée par le VAR a changé le résultat.

La première fois, le box “rossonero” est sorti avec tout pour imposer sa localisation face à une Juventus hésitante qui ne savait pas comment réagir à la pression imposée par l’hôte. Cependant, après 20 minutes, la «Vecchia Signora» a réussi à contrôler l’attaque de Milan et est venue avec une approche de l’arc Gianluigi Donnarumma, mais sans grand danger. Ainsi et avec une première partie grise les 45 minutes étaient terminées.

Déjà dans le complément, encore une fois la place est entrée mieux et cela s’est reflété dans le tableau de bord avec l’annotation d’Ante Rebic (61 ′) qui a finalement pu vaincre Gianluigi Buffon et mettre l’avantage à San Siro. Alors que les «bianconeri» ont montré un peu mieux au cours des 15 dernières minutes après l’expulsion de Theo Hernández et ont pu égaliser grâce à une pénalité infligée par le biais du VAR que Cristiano Ronaldo (90 ′) a fini par changer par but.

De cette façon, ‘Il Divoli’ n’a pas pu se remettre de la chute 4-2 contre l’Inter Milan pour la Serie A. Le match revanche de cette demi-finale se jouera le mercredi 4 mars à Turin mais ne comptera pas avec la participation de Zlatan Ibrahimovic ni Theo Hernández à Milan, suspendus respectivement par des cartons jaunes et rouges.

