La Juventus sur les traces du nouveau Haaland: comme Boadu

Ça s’appelle Myron Boadu, jouer dans leAZ Alkmaar et pourrait bientôt rejoindre l’élite du football mondial. Né à Amsterdam de parents ghanéens, l’attaquant de la classe 2001 connaît une saison magique grâce à 19 buts et 13 passes décisives entre la ligue et la Ligue Europa. Des chiffres vertigineux qui ne pouvaient pas passer inaperçus.

Juventus sur Boadu

Sans surprise, le Juventus ressemble à l’une des entreprises les plus intéressées par le joueur. Fabio Paratici a déjà reçu des rapports très positifs à cet égard et, selon ce qui a été recueilli par notre rédaction, il serait prêt à entamer des dialogues avec AZ Alkmaar. Boadu incarne le prototype de l’attaquant moderne, froid dans la surface de but mais prêt à jouer un rôle de premier plan même pendant la phase de réglage. Bref, après l’échec de l’opération Haaland, la société Juventus aurait déjà identifié le golden boy avec lequel se rattraper: Boadu en vue.